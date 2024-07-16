«Лаборатория Касперского» объявила об уходе из США

Российская компания объявила, что с 20 июля начнет постепенно сокращать свою деятельность в США из-за введенных санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Компания тщательно изучила и оценила последствия законодательных требований США и приняла печальное и трудное решение прекратить свою активную деятельность в США, поскольку сейчас не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране», — говорится в заявлении компании, выпущенном в ночь на 16 июля.

Компания напомнила, что работает в США почти 20 лет, «защищая целые организации и пользователей от киберугроз».

Санкции против компании, введенные в США в июне, запретили применять в стране программное обеспечение «Лаборатории Касперского». С 20 июля «Лаборатории Касперского» запрещено заключать новые соглашения в США, а с 29 сентября — предоставлять обновления своих программ существующим клиентам.

Власти США неоднократно обвиняли «Лабораторию Касперского» в связях с российскими спецслужбами. Спецслужбы Великобритании подозревали, что антивирус «Лаборатории Касперского» может собирать информацию пользователей в интересах спецслужб. В «Лаборатории Касперского» отрицали связи со спецслужбами России.

США начали ограничивать работу «Лаборатории Касперского» в 2017 году, когда американским государственным органам запретили использовать антивирус компании. Федеральная комиссия по связи США в 2022 году включила продукцию «Лаборатории Касперского» в список компаний, чье оборудование угрожает национальной безопасности страны. В июне 2024 года Белый дом запретил продавать в США программное обеспечение «Лаборатории Касперского», а американский Минфин ввел санкции в отношении руководителей компании. При этом сама «Лаборатория Касперского» и ее основатель Евгений Касперский под санкции не попали.

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