США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»

Министерство финансов США ввело санкции в отношении руководителей российского разработчика антивирусных программ «Лаборатория Касперского», сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодняшние действия против руководства „Лаборатории Касперского“ подчеркивают нашу приверженность обеспечению целостности нашего киберпространства и защите наших граждан от злонамеренных киберугроз», — прокомментировал решение ведомства заместитель министра финансов Брайан Нельсон.

Всего под санкции попали 12 человек. В их числе члены совета директоров «Лаборатории Касперского» Андрей Тихонов, Даниил Борщев, Андрей Ефремов и Игорь Чекунов, а также вице-президент компании Андрей Духвалов, руководитель бизнес-подразделения Андрей Суворов, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Денис Зенкин и директор по работе с персоналом Марина Алексеева.

Помимо них ограничения затронули исполнительных вице-президентов Михаила Гербера и Кирилла Астрахана, технического директора Антона Иванова и управляющего директора Анну Кулашову.

При этом сама компания и ее основатель Евгений Касперский под санкции не попали, отмечает Reuters.

Накануне власти США ввели запрет на продажу антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского» на территории страны из соображений национальной безопасности. С 20 июля «Лаборатории Касперского» запрещено заключать новые соглашения в США, а с 29 сентября — предоставлять обновления существующим клиентам.

«Лаборатория Касперского» вызывает обеспокоенность властей США как минимум с 2017 года — они подозревают компанию в связях с российскими спецслужбами. По словам американских чиновников, российское правительство имеет полный доступ к системам компании и следовательно — к данным всех ее клиентов. В том же году власти США запретили госучреждениям использовать антивирус «Лаборатории Касперского». Весной 2022 года Федеральная комиссия по связи США включила ее в список компаний, чье оборудование угрожает национальной безопасности страны.

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