Уехавшая из России студентка рассказала, что ей аннулировали российский паспорт. О недействительных паспортах ранее сообщили еще двое активистов

Студентке из Архангельска Олесе Кривцовой, уехавшей из России после возбужденного против нее дела о «повторной дискредитации» армии, аннулировали российский паспорт, рассказала она в своем телеграм-канале.

По данным издания Barents Observer, в котором сейчас работает Кривцова, она узнала о том, что ее паспорт признан недействительным, в середине июля. Когда ей отказали в замене заграничного паспорта в Генеральном консульстве России в норвежском Киркенесе, она обнаружила, что не может зайти на «Госуслуги».

Затем двое других активистов, которые узнали об аннулировании своих паспортов, помогли ей выяснить, что ее документ тоже признан недействительным. Сама Кривцова опубликовала скриншот проверки паспорта в базе МВД, на котором указано, что он недействителен. Никаких уведомлений от российских властей Кривцова не получала.

По словам Кривцовой, паспорт был новый, она получила его в 20 лет, находясь под домашним арестом по своему уголовному делу. Вместо подписи при получении паспорта она нарисовала знак пацифика и написала «свобода». Как пишет Barents Observer, cотрудники паспортного стола «выразили подозрение, что эту подпись смогут забраковать, но паспорт, тем не менее, выдали».

Студентку Северного Арктического университета Олесю Кривцову задержали в конце декабря 2022 года, когда ей было 19 лет, и назначили домашний арест, обвинив ее в «дискредитации» армии из-за поста во «ВКонтакте» и в оправдании терроризма из-за сторис про Крымский мост. 15 марта Кривцова опубликовала видео, на котором она срезает электронный браслет и рассказывает, что уехала из России в Литву.

11 июля об аннулировании своих российских паспортов рассказали сооснователи проекта «Омское гражданское объединение» Даниил Чебыкин и Ричард Кинг. По их словам, они также до этого пытались заменить заграничные паспорта. Они также рассказали, что, по их сведениям, с такой же проблемой столкнулись еще как минимум шесть человек.

Поменять российский паспорт, находясь за рубежом, нельзя — их оформляют только в подразделениях МВД на территории России.

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