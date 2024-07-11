Основатели «Омского гражданского объединения» заявили, что МВД аннулировало их российские паспорта. Активисты живут за границей, их проект объявили «экстремистским»

МВД России признало недействительными паспорта уехавших из России Даниила Чебыкина и Ричарда Кинга — сооснователей проекта «Омское гражданское объединение» (ОГО), который освещал политические преследования в Омской области.

«Наши сооснователи столкнулись с новым способом создания проблем уехавшим. Их российские паспорта теперь числятся в списке «недействительных». Это произошло в одностороннем порядке со стороны МВД — физически сами документы находятся на руках их владельцев, и за их заменой никто не обращался», — сообщили в телеграме ОГО.

Активисты связывают решение МВД аннулировать их паспорта с обращением в российское посольство. Они рассказали «Агентству», что обращались к дипломатам для замены заграничных паспортов. «Между случаем обращения Кинга в посольство и уведомлением о недействительности паспорта прошло всего несколько дней,в январе 2024 года», — заявили в ОГО.

Впервые Чебыкин и Кинг заподозрили, что с их паспортами что-то не так когда столкнулись с проблемами при входе на сайт «Госуслуг» и приложения банков. Чебыкин обнаружил, что не может пользоваться российскими сервисами в 2023 году: при попытке авторизации он получил уведомление, что «паспорт недействителен» и «доступ к большинству услуг закрыт». В 2024-м аналогичное уведомление получил и Кинг.

В начале года активисты проверили действительность паспортов по базе МВД через сервис «Госуслуги». В ответах на их запросы говорилось, что «данный паспорт «не действителен (заменен на новый)»».

Активисты рассказали «Агентству, что после публикации ОГО о паспортах основателей проекта они узнали еще об одном похожем случае. «Человек пока не хочет публичить это, но ситуация у него такая же: обращался в посольство, признали паспорт недействительным», — сообщил Чебыкин.

Поменять внутренний паспорт или запросить новый за рубежом нельзя. Сотрудник посольства порекомендовал Чебыкину оформить справку о возвращении и «решить свои проблемы на родине». В России проект «Омское гражданское объединение» объявили «иностранным агентом» и «экстремистской организацией».

Основания для признания паспорта недействительным есть в законе «О гражданстве Российской Федерации», принятом в апреле 2023 года, считает адвокат Валерия Ветошкина, с которой поговорило «Агентство». «Формально это возможно, если МВД обнаружит ошибочные сведения в паспорте», — пояснила юрист Анастасия Буракова.