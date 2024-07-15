Против основательницы «Армии красоток» Надин Гейслер (настоящее имя — Надежда Россинская), помогавшей украинским беженцам, возбудили второе уголовное дело — о содействии террористической деятельности (часть 4 статьи 205.1 УК). Об этом сообщил адвокат Алексей Прянишников, который координирует защиту Надин Гейслер.

Что стало поводом для возбуждения нового дела, Прянишников не уточняет. Сама Россинская с февраля находится в СИЗО по обвинению в публичных призывах к осуществлению деятельности, «направленной против безопасности государства» (статья 280.4 УК).

Наказание по предъявленной Гейслер статье составляет от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.

Надин Гейслер после начала полномасштабной войны основала женское волонтерское движение, помогающее мирным жителям из Украины. Она отвозила гуманитарную помощь на оккупированные территории Украины, а также помогала украинским беженцам. Волонтеры из других проектов, как отмечала «Медиазона», подозревали «Армию красоток» в связях с российскими спецслужбами, но в самом движении это отрицали.

Гейслер задержали в феврале 2024 года и отправили в СИЗО, обвинив в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. По версии следствия, она публиковала в инстаграме призыв жертвовать деньги украинскому батальону . Сама Гейслер отрицала, что аккаунт, где опубликовали объявление, принадлежит ей.

«Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что следователи ФСБ нашли в переписке Гейслер сообщения, в которых она говорила, что хочет уехать в Украину и получить там убежище. По данным «Коммерсанта», в переписке, в частности, были слова Гейслер о том, что она «вывозила , а также прятала у себя на складе и дома «координаторов ВСУ».