Российские банки до сих пор не понимают, как выполнять требования закона о реестре воинского учета. Он обязывает отказывать уклонистам в кредитах

Российские банки, которых по закону о реестре воинского учета обязали отказывать в кредитах уклонистам от призыва, до сих пор не знают, как будут выполнять эти требования. Об этом, как сообщает РБК, заявил (НСФР) в письмах к главе Банка России Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко. Подлинность документов изданию подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин. Собеседник РБК в правительстве сообщил, что там получили обращения.

Минобороны РФ с 1 ноября 2024 года должно начать вести единый реестр воинского учета и вносить в него данные о гражданах, уклоняющихся от воинской службы. В свою очередь банки с момента запуска базы должны отказывать уклонистам в заключении кредитных договоров, в том числе ипотечных, и договоров займа. Однако, говорится в письмах НСФР, порядок взаимодействия банков с Минобороны до сих пор не определен.

Глава совета пояснил, что вопрос о предоставлении банкам доступа к реестру воинского учета возник давно, но пока не решен. В Минобороны возражали против предоставления прямого доступа и настаивали, чтобы банки информировали уклонистов об отказах в услугах через министерство.

«Но мы до сих пор не понимаем, как это будет работать: ни канал передачи, ни технические параметры доступа, ни режимы взаимодействия (пакетный, реестровый или индивидуальный) нам пока не известны», — заявил Емелин. По его словам, банки технически могут не успеть доработать свои системы перед запуском реестра.

Банки также жалуются, что для них до сих пор не разработали правила, как и когда они должны отказывать клиенту в кредите, если тот окажется уклонистом. Как пояснил Емелин, участники рынка больше всего опасаются ситуаций, когда на момент выдачи кредита клиент еще не будет обозначен в реестре как уклонист, а на момент регистрации договора, например, в Росреестре — уже будет внесен в базу.

«Клиент попадает в список уклонистов, и Росреестр на абсолютно законных основаниях отказывает этому человеку в регистрации ипотеки. И получится, что банк правомерно выдал кредит, а кредит из обеспеченного превращается в необеспеченный. Это другие резервы для банка, другая ставка, другие сроки», — объяснил он.

По его словам, вывод из этой ситуации у банков будет только один — пересмотреть риск-политику в отношении целого класса клиентов. Глава НСФР отметил, что если четкие правила для банков не появятся к моменту запуска реестра, наиболее консервативные участники рынка будут просто отказывать в кредитах мужчинам призывного возраста или понизят для них уровень одобрения заявки.

Закон о создании единого реестра военнообязанных приняли в России в апреле 2023 года. Закон подразумевает рассылку электронных повесток гражданам через портал «Госуслуг» и ужесточение ограничений для тех, кто получил повестку, но не явился в военкомат. Президент России Владимир Путин поручил провести через реестр военнообязанных осенний призыв 2024 года.

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