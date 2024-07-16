Власти Белгородской области решили ограничить въезд в 14 населенных пунктов на границе с Украиной из-за «крайне сложной оперативной ситуации»

Оперативный штаб Белгородской области решил ввести ограничения на въезд в региона, расположенных в непосредственной близости от границы России с Украиной, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, решение было принято в связи с «крайне сложной оперативной ситуацией». На въездах в эти населенные пункты власти планируют установить контрольно-пропускные пункты, на которых будут дежурить представители силовых структур. Оставленные дома будут охраняться силами министерства обороны по согласованному порядку и графику.

Также Гладков уточнил, что в эти населенные пункты будет запрещен въезд общественного транспорта, включая такси, а жителям, которые захотят приехать, нужно будет заранее подать заявку главам поселений или муниципалитетов.

«Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны», — написал губернатор. Он также добавил, что считает «недопустимым» пускать «женщин и детей в населенные пункты, которые каждый день обстреливаются».

Все запланированные мероприятия власти планируют осуществить в течение недели. Гладков также сообщил, что в указанных населенных пунктах будет остановлена оплата коммунальных платежей — кроме тех, что оплачиваются по счетчику. «Если люди не приняли решение — не выехали и пользуются газом и электроэнергией, — конечно, оплата должна взиматься. Все остальные платежи будем останавливать», — заявил губернатор.

Помимо этого, оперативный штаб принял решение о предоставлении дополнительных выплат в качестве частичной компенсации аренды жилья тем, кто выехал из этих населенных пунктов, и не имеет другого жилья. «Обычным семьям» власти планируют выплачивать по десять тысяч рублей в месяц, многодетным — по 15 тысяч.

С начала полномасштабной войны в Украине приграничные российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. По данным Гладкова, за время боевых действий погибли более 200 жителей области, свыше 1,1 тысячи человек получили ранения.

Как напоминает «Коммерсант», весной 2022 года белгородские власти ввели режим чрезвычайной ситуации в 15 населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий. Въезд в них закрыт.

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