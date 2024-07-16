Суд в Украине постановил освободить под залог разведчика Романа Червинского. Его считают координатором взрывов на «Северных потоках»

Кропивницкий апелляционный суд в Кировоградской области Украины 15 июля решил изменить меру пресечения украинскому разведчику Роману Червинскому, который арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Суд постановил освободить его под залог в размере , сообщила в фейсбуке юридическая компания «Катеринчук, Моор и партнеры».

Адвокат Виктор Василюк, защищающий Червинского, рассказал, что сторона защиты будет собирать деньги, необходимые для освобождения разведчика под залог. До этого Червинский продолжит находиться под стражей.

Как отмечает Hromadske, 21 депутат Верховной Рады Украины и еще 51 человек заявили, что готовы взять Червинского на поруки.

Роман Червинский — украинский полковник, ранее служивший в Силах специальных операций Украины и Главном управлении разведки Минобороны Украины. Как пишет Hromadske, Червинский стал известен благодаря участию в нескольких операциях. Так, утверждается, что в 2019 году он спланировал и реализовал задержание Владимира Цемаха, подозреваемого по делу о крушении «боинга» под Донецком в 2014 году. Кроме того, Червинского связывают с попыткой задержания группы наемников ЧВК Вагнера в Беларуси в 2020 году.

Американская газета The Washington Post сообщила в ноябре 2023 года, что, по данным украинских и европейских чиновников, Роман Червинский координировал диверсию на системе газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года. Согласно этой версии, Червинский руководил группой из шести человек, которые арендовали судно и при помощи водолазного снаряжения установили взрывные устройства на газопроводах. В результате взрывов повреждения получили три из четырех нитей газопроводов. Сам Червинский заявил журналистам, что «все предположения о его причастности к атаке на „Северные потоки“ распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований».

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