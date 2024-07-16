Бригада специального назначения Нацгвардии Украины 15 июля опубликовала в своих соцсетях видеозапись, на которой, как утверждается, показан штурм российских позиций и убийство российского военнослужащего. «В новом видео — зачистка российских позиций и уничтожение вражеской пехоты», — говорится в описании видео в телеграм-канале «Азова». Где и когда снят ролик, в бригаде не уточнили. Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил, что запись сделана в Серебрянском лесничестве в Луганской области.

Внимание. Далее в тексте есть мат.

На короткой смонтированной записи продолжительностью 58 секунд видно, как боец «Азова» пробирается по окопу, в одной из ниш он замечает военного, предположительно, российского, и начинает стрелять. Военный говорит: «Свой, бля». В ответ боец «Азова», продолжая стрельбу, произносит: «Какой ты нахуй „свой“. Лежать, сука!»

Этот же эпизод попал в 17-минутную запись на ютьюб-канале «Азова» под заголовком «"Азов" штурмует и зачищает вражеские позиции. Уничтожение оккупантов от первого лица». На записи показаны и другие моменты боевых действий.

Мы спрятали это видео, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть Видеозапись, распространенная «Азовом» АЗОВ

Опубликованное видео возмутило российских военных и политиков. Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что убийство российского военного «является нарушением Женевской конвенции [об обращении с военнопленными]». Почему Алаудинов считает военного пленным, непонятно, из видео этого не следует.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя запись, заявил, что «тут не может быть никакого милосердия». «Только убей! Как у Симонова, на которого я много раз ссылался! Помните? Не надо жалеть их, не надо! Никого!» — написал Медведев в своем телеграм-канале. Он призвал не проявлять гуманности и «казнить, казнить и казнить».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил следующее: «Фашисты есть фашисты. Надо так и относиться, и их нужно уничтожать. Герои на передовой так и делают».

Следственный комитет РФ сообщил, что будет расследовать «обстоятельства расстрела российского военнослужащего». «В сети интернет боевики запрещенного в России националистического полка «Азов» опубликовали видео расстрела военнослужащего РФ. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в пресс-релизе СК.

Российская пропаганда в своих материалах называет действия бойцов «Азова» «расстрелом российского военнослужащего» и «казнью».

Исследование «Медузы» и «Медиазоны», вышедшее 5 июля, показало, что за два с половиной года войны в Украине погибли 120 тысяч российских военных. Оценка основана на данных Реестра наследственных дел.

Во время полномасштабной войны в Украине неоднократно сообщалось об убийствах военнопленных. В последний раз украинские власти заявляли об этом меньше, чем неделю назад, 10 июля, когда появилось видео предполагаемого убийства двух украинских военных, взятых в плен в Работино Запорожской области.

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