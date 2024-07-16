Росстат закрыл статистику смертности от внешних причин. Независимые журналисты использовали ее в расчетах числа погибших на войне россиян

Из ежегодной статистики Росстата, опубликованной ведомством в пятницу, 12 июля, пропали две таблицы, в которых были подробные данные о числе умерших и смертности от внешних причин, обратил внимание демограф Алексей Ракша.

Статистика учитывает естественное движение населения России за 2023 год — в том числе, по регионам. В ней есть еще одно изменение, пишет Ракша: в таблице, которая учитывает умерших по возрастам, убрали основные классы причин смертей, распределив данные по уровню образования. «То есть скрывают подробные данные по внешним причинам», — добавил Ракша.

К внешним причинам в статистике Росстата относят смерти, вызванные не болезнями, а, например, ДТП, убийствами и самоубийствами. После начала полномасштабной войны эти данные стали для независимых журналистов одним из способов оценить число погибших на войне россиян. «Важные истории» отмечали, что в 2022 году женская смертность от внешних причин упала, а мужская — выросла, хотя в мирное время тренды смертности мужчин и женщин не отличались. Соответственно, число умерших от внешних причин после начала полномасштабного вторжения позволяло оценить потери российской армии.

В июле 2023 года «Важные истории», используя в том числе статистику смертей от внешних причин, оценивали потери российской армии на войне в Украине не менее, чем в 18 тысяч россиян. Подсчеты потерь ведут также журналисты «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», которые при помощи волонтеров собирают имена погибших в открытых источниках. По последним данным на 5 июля 2024 года, журналисты оценивают потери в 58 207 человек.

«Медуза» совместно с «Медиазоной» и исследователем электоральной статистики Дмитрием Кобаком также использует данные Росстата для расчета российских военных потерь. По последней оценке, в 2023 году избыточная мужская смертность почти вдвое превысила показатель 2022 года. Кроме того, оценить истинное число погибших позволяют исследования, проводимые на основе данных Реестра наследственных дел. Согласно этой оценке, с 2022 года на войне погибло уже около 120 тысяч российских военных (с диапазоном случайной ошибки от 106 до 140 тысяч).

оценка потерь погибших на войне

Смертность молодых мужчин в России резко выросла в 2023-м — почти вдвое даже по сравнению с 2022-м. За два года на войне погибло не менее 64 тысяч россиян Это следует из данных Росстата, исследованных ученым Дмитрием Кобаком

оценка потерь погибших на войне

Смертность молодых мужчин в России резко выросла в 2023-м — почти вдвое даже по сравнению с 2022-м. За два года на войне погибло не менее 64 тысяч россиян Это следует из данных Росстата, исследованных ученым Дмитрием Кобаком