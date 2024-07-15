новости
Война Восемьсот семьдесят третий день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Глава офиса президента Украины Андрей Ермак — самый могущественный чиновник страны после Зеленского. Журналист Константин Скоркин объясняет, как Ермаку удалось стать настолько влиятельным.
- Эмигрировавшие читатели «Медузы» рассказывают о своих любимых местах в России, которые не смогут отнять ни беспринципные политики, ни война.
Что нового к полудню
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта по итогам своих поездок в Россию, Украину, США и Китай. Суть предложений пока не раскрывается.
- В результате атаки украинского беспилотника в Белгородском районе ранения получили два человека, которые находились внутри гражданского автомобиля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
- Российские военные утром обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области. Ранения получили два местных жителя, сообщили власти региона.
- Почти половина (44%) жителей тыловой части Украины считают, что настало время для официальных мирных переговоров с Россией, в то время как примерно треть (35%) выступают против этого, показал опрос, проведенный по заказу издания ZN.ua. С требованиями Владимира Путина отдать России все аннексированные регионы в качестве обязательного условия прекращения огня подавляющее большинство украинцев (84%) не согласны.
Главные новости к утру
- ВСУ массово атаковали территорию России беспилотниками. Как утверждает Минобороны РФ, всего было уничтожено или перехвачено 27 дронов — 16 над Брянской областью, шесть — над аннексировнным Крымом, три — над Курской областью, еще по одному — над Липецкой (там дрон упал на территорию электроподстанции) и Орловской. По информации местных властей, во всех случаях обошлось без пострадавших.
- Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности. «Мы боремся против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от настоящего христианства. Смерть, которую он несет и которую мы должны одолеть… И мы должны победить это зло, и Украина это сделает. Здесь всегда будет Украина. Наша история. Наши люди. Наше государство», — сказал президент.
- Генсек НАТО отверг предложение Варшавы сбивать над Украиной российские ракеты, летящие в сторону Польши. «Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы не станем частью конфликта. Итак, мы поддерживаем Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет привлечено непосредственно», — сказал Йенс Столтенберг.
- Россия запретила местным жителям въезд в 15-километровую зону берега Днепра на оккупированной территории Херсонской области, утверждают в украинском сопротивлении. Соответствующий указ губернатора аннексированного региона Владимира Сальдо вступает в действие с 1 августа в Каховском районе, а с 1 сентября вдоль всего левобережья Днепра.