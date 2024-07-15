Правительство РФ предложило включать людей в перечень террористов за преступления по мотивам политической ненависти (в том числе, по делам о «фейках» про армию)

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий основания для включения в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

Документ, проект которого опубликован на официальном портале Госдумы, предлагает ряд изменений в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В числе прочего предлагается расширить список статей уголовного кодекса, приговор по которым позволяет вносить человека в террористов и экстремистов.

Как отмечает адвокат и бывший глава «Первого отдела» Иван Павлов, раньше основаниями для внесения в перечень были 26 статей. Добавить предлагается еще восемь. В их числе — убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (пункт «л» статьи 105 УК); распространение «фейков» про армию по тем же мотивам (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК); хулиганство (тоже по мотивам политической ненависти, статья 213 УК) и еще несколько.

Помимо этого, в перечень предлагается вносить за «иные преступления», совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Адвокат Евгений Смирнов отмечает, что это даст возможность вносить в перечень по любым статьям — по его словам, мотив ненависти или вражды следствие может добавить к любому обвинению.

8 июля RTVI со ссылкой на источники писал, что этот законопроект, который подготовил Росфинмониторинг, одобрила правительственная комиссия по законопроектной работе. После внесения в Госдуму законопроекту предстоит пройти три чтения, а затем — утверждение в Совете Федерации и у президента.