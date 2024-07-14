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Война Восемьсот семьдесят второй день. Хроника. Что произошло за ночь и утро
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 июля читайте здесь.
Главные новости прошедшей ночи
- В Будах Харьковской области до 25 человек выросло число пострадавших при ударе российских войск по железнодорожному вокзалу. Известно, что среди пострадавших — 14-летняя девочка, девятилетний мальчик и пятеро работников железной дороги. При ударе погибли два человека, в их числе глава районного управления ГСЧС Артем Костыря.
- Александр Лукашенко 13 июля заявил о «ликвидации напряженности» на границе с Украиной и отводе оттуда войск. О концентрации украинских сил в приграничных с Беларусью районах говорили с 18 июня. Глава белорусского КГБ Иван Тертель добавил, что «украинская сторона вела себя сдержанно».
- Владимир Зеленский анонсировал подписание новых соглашений о гарантиях безопасности с Чехией и Словенией. Украина также работает над соглашением с Ирландией.
- На востоке Украины в течение ночи были сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 и четыре разведывательных беспилотника. В Днепропетровской области есть повреждения в трех районах, при атаке пострадала 67-летняя местная жительница.
- Минобороны России, в свою очередь, отчиталось об одном украинском беспилотнике, сбитом ночью над Брянской областью.