Война Восемьсот семьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 июля читайте здесь, фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- В Ростовской области в результате атаки беспилотников загорелась нефтебаза.
- В польском МИД сообщили, что изучают предложение Киева, которое позволит сбивать над Украиной летящие в сторону Польши российские ракеты.
Варшава рассматривает предложение Киева, которое позволит сбивать летящие в сторону Польши российские ракеты над Украиной
Варшава изучает предложение Киева, которое позволит польским военным сбивать над территорий Украины российские ракеты, летящие в направлении Польши, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на главу польского МИД Радослава Сикорского.
Данное было включено в соглашение о совместной обороне между двумя странами, подписанное во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву, уточняет издание.
«На данном этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы исследуем эту идею», — заявил Сикорский в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.
При этом министр напомнил о случаях, когда российские ракеты, выпущенные по целям вблизи города Львов, входили в воздушное пространство Польши примерно на 40 секунд, прежде чем вернуться к своим целям в Украине. Этого времени не хватает для ответной реакции со стороны военных, отметил он.
«Мы прифронтовое государство, и российские ракеты нарушают наше воздушное пространство. Наша дилемма заключается в следующем. Если мы сбиваем их только тогда, когда они входят в наше воздушное пространство, обломки представляют угрозу нашим гражданам», — пояснил министр.
В то же время украинские власти, по словам Сикорского, сами предлагают польским военным сбивать над территорией Украины ракеты, тем самым снижая риски для Польши. Таким образом эти действия можно было бы расценить как самооборону, а не вмешательство Польши в войну, считает министр.
- Ранее министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать российские ракеты, не получив на это разрешения всего Североатлантического альянса. В мае бывший генеральный секретарь НАТО исключил возможность того, что участники — альянса будут сбивать российские ракеты в Украине. С таким предложение выступил Владимир Зеленский, приведя в пример то, как США и Великобритания сбивали ракеты во время атаки Ирана на Израиль в апреле.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.
- Вооруженные силы РФ за сутки нанесли 64 авиаудара, совершили почти пять тысяч обстрелов, включая 143 — с использованием систем залпового огня.
- Под авиаудар попали районы населенных пунктов Липцы, Волчанск, Малые Проходы, Старица, Купянск и Глубокое Харьковской области; Макеевка Луганской области; Часов Яр, Прогресс, Межевое, Георгиевка, Сторожово, Дружба, Торецк, Нью-Йорк, Дальнее, Катериновка и Макаровка Донецкой области.
- За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Украины нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ, поразили три средства противовоздушной обороны и артиллерийскую систему.
- Общие потери российской армии за сутки составили 1120 человек.
- Российская армия продолжает наступать на харьковском направлении, здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Старицы, Липцы и Волчанск.
- На купянском направлении произошло 11 боевых столкновений, на лиманском — 17, на северском — пять, на краматорском — 11, на торецком — 19, на покровском — 42, на кураховском — 22, на времевском — шесть, на ореховском — три.
- Украинские военные продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощая российские силы вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию восьми украинских областей, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
В общей сложности были атакованы 108 населенных пунктов и 142 объекта инфраструктуры. Войска РФ применяли минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.
Число погибших и раненых среди гражданского населения уточняется.
В Белгородской области один человек пострадал в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, под обстрел попало село Красное. «В результате прилета боеприпаса ранен один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением ноги бригадой скорой доставлен в областную клиническую больницу», — написал Гладков. Других подробностей он не привел.
Президент Ирана заявил, что будет поддерживать инициативы, направленные на достижение мира между Россией и Украиной
Об этом говорится в программной статье недавно избранного Масуда Пезешкиана, опубликованной газетой Tehran Times.
«Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели», — написал президент.
При этом он добавил, что иранские власти намерены прилагать усилия к углублению сотрудничества с Россией, которую они считают «ценным стратегическим союзником». Он добавил, что Иран продолжит работу в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.
- Российские войска с 2022 года используют в Украине разработанные в Иране ударные дроны-камикадзе «Shahed-131/136» (в армии они также проходят под названием «Герань»). Летом 2023 года российские журналисты опубликовали большое расследование о массовой сборке иранских дронов на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.
Пожар на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области, вызванный атакой беспилотников, был ликвидирован, заявил губернатор региона Василий Голубев.
Донецкая область
Папуа-Новая Гвинея присоединилась к коммюнике саммита мира
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня Папуа-Новая Гвинея присоединилась к коммюнике первого саммита мира, усилив голос Океании в миротворческих усилиях. Я ценю этот значительный вклад в восстановление уважения к уставу ООН и международному праву», — написал президент в соцсети Х.
Зеленский добавил, что Украина продолжит работу над расширением списка стран, подписавших этот документ. «Для нас важен каждый голос в пользу справедливого и прочного мира в Украине», — подчеркнул он.
- В Швейцарии 15-16 июня по инициативе Украины прошел саммит мира, на котором обсуждали «формулу мира» — пункты, которые, по мнению Киева, необходимо выполнить, чтобы завершить войну. В саммите участвовали представители более 90 стран. Россию на него не пригласили, Китай отказался от участия, а ряд стран прислали делегации на встречу, но не стали подписывать итоговое коммюнике.
- Позднее стало известно, что Украина планирует провести второй саммит мира до президентских выборов в США в ноябре 2024 года.
Украине передадут 100 тысяч снарядов до конца лета в рамках чешской инициативы
Украина в июле и августе получит по 50 тысяч снарядов по чешской инициативе, сообщает CTK со ссылкой на на президента Чехии Петра Павела.
В ходе выступления в Хьюстоне Павел также отметил, что Киев будет получать от 80 до 100 тысяч боеприпасов в месяц с сентября и до конца года.
- В апреле премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что благодаря чешской инициативе для Украины нашли 500 тысяч единиц боеприпасов. Первую партию из 50 тысяч снарядов Киев получил в конце июня.
В Херсонской области один человек погиб, еще шесть получили ранения в результате российских обстрелов за минувшие сутки, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.
По его данным, под обстрел попало 14 населенных пунктов области, включая Херсон. В результате атак были повреждены административное здание, учебное заведение, башня сотовой связи, магазин, общежитие, а также три многоэтажных и три частных жилых дома.
Российские войска в ночь на 13 июля выпустили по Украине пять ударных беспилотников типа «Shahed-131/136», сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
По его данным, украинские военные сбили четыре дрона в Донецкой и Харьковской областях. «Пятый — вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси», — написал Олещук. О последствиях атаки беспилотников не сообщается.
Минобороны РФ сообщило, что ночью беспилотники атаковали три региона России. В Ростовской области загорелась нефтебаза
Дежурные средства ПВО в ночь на 13 июля перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника в трех регионах России, сообщило Минобороны РФ.
Ведомство уточнило, что два дрона были сбиты в Ростовской области, по одному в Белгородской и Курской областях. О последствиях атаки ведомство не сообщило. Власти Белгородской и Курской областей также об этом не рассказали.
В Цимлянском районе Ростовской области в результате атаки беспилотников загорелась нефтебаза, заявил глава региона Василий Голубев. По предварительным данным властей, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен третий ранг сложности, к 8 утра площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Огонь тушат 49 спасателей, 14 единиц техники и пожарный поезд.
Видео пожара опубликовали телеграм-каналы. По данным Mash, нефтебазу в Цимлянске атаковали два беспилотника. Один из них упал в 20 метрах от промышленной площадки, а второй «попал по цели».
- С начала войны в Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам. Целями в том числе становятся нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы.
- В конце июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что силы украинские специальных операций поразили свыше 30 российских нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз. При этом он отмечал, что Украина способна атаковать цели на расстоянии в 1500 километров.
Здравствуйте. Начинается 871-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы будем следить за ключевыми событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.