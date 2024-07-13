Война Восемьсот семьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Варшава рассматривает предложение Киева, которое позволит сбивать летящие в сторону Польши российские ракеты над Украиной

Варшава изучает предложение Киева, которое позволит польским военным сбивать над территорий Украины российские ракеты, летящие в направлении Польши, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на главу польского МИД Радослава Сикорского.

Данное было включено в соглашение о совместной обороне между двумя странами, подписанное во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву, уточняет издание.

«На данном этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы исследуем эту идею», — заявил Сикорский в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.

При этом министр напомнил о случаях, когда российские ракеты, выпущенные по целям вблизи города Львов, входили в воздушное пространство Польши примерно на 40 секунд, прежде чем вернуться к своим целям в Украине. Этого времени не хватает для ответной реакции со стороны военных, отметил он.

«Мы прифронтовое государство, и российские ракеты нарушают наше воздушное пространство. Наша дилемма заключается в следующем. Если мы сбиваем их только тогда, когда они входят в наше воздушное пространство, обломки представляют угрозу нашим гражданам», — пояснил министр.

В то же время украинские власти, по словам Сикорского, сами предлагают польским военным сбивать над территорией Украины ракеты, тем самым снижая риски для Польши. Таким образом эти действия можно было бы расценить как самооборону, а не вмешательство Польши в войну, считает министр.