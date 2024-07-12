Война Восемьсот семидесятый день. Онлайн «Медузы»

Байден считает бессмысленным разрешать Украине наносить удары американских оружием по Москве

Президент США Джо Байден заявил, что разрешать украинским военным применять американское оружие для нанесения ударов по Москве или вглубь России нет смысла. Его слова приводит The Hill.

«Если бы у него [Зеленского] была возможность нанести удар по Москве, по Кремлю, разве это имело бы смысл? Нет», — сказал Байден.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для победы Украины необходимо снять все ограничения на использование западного оружия.

«Если мы хотим победить, добиться успеха, сохранить нашу страну, то нам нужно снять все ограничения. Я говорил сегодня об этом с партнерами, премьер-министром Великобритании, с президентом США, с генеральным секретарем, со всеми. Я поднимал эту тему с очень конкретными фактами в поддержку», — говорил Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.