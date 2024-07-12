Война Восемьсот семидесятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 июля читайте здесь.
Байден считает бессмысленным разрешать Украине наносить удары американских оружием по Москве
Президент США Джо Байден заявил, что разрешать украинским военным применять американское оружие для нанесения ударов по Москве или вглубь России нет смысла. Его слова приводит The Hill.
«Если бы у него [Зеленского] была возможность нанести удар по Москве, по Кремлю, разве это имело бы смысл? Нет», — сказал Байден.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для победы Украины необходимо снять все ограничения на использование западного оружия.
«Если мы хотим победить, добиться успеха, сохранить нашу страну, то нам нужно снять все ограничения. Я говорил сегодня об этом с партнерами, премьер-министром Великобритании, с президентом США, с генеральным секретарем, со всеми. Я поднимал эту тему с очень конкретными фактами в поддержку», — говорил Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
В Белгородской области за сутки в результате атак дронов и обстрелов пострадали 30 мирных жителей, один человек погиб
Губернатор Белгородской Вячеслав Гладков сообщил, что прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ и атак дронов в регионе пострадали 30 мирных жителей.
В частности, семь беспилотников атаковали поселок Борисовка, села Байцуры, Беленькое, Березовка и Богун-Городок. В результате атак дронов на автомобили ранены шесть человек, четверо из них госпитализированы.
Два человека ранены в Грайворонском городском округе. Там несколько сел подверглись атакам с помощью 19 беспилотников. Две женщины получили осколочные ранения ног и рук.
По Шебекинскому городскому округу было выпущено 25 боеприпасов в ходе шести обстрелов, его также атаковали 11 беспилотников. В селе Ржевка после атаки дрона по машине погиб мужчина. Всего в округе были ранены 22 мирных жителя, в том числе пятеро детей. Трое человек находятся в тяжелом состоянии.
ФСБ сообщила о задержании в Крыму «агента украинских спецслужб», подозреваемого в передаче информации о ВС РФ
По версии спецслужбы, задержанный — гражданин Украины 1982 года рождения. Находясь на территории Украину, он был «привлечен к конфиденциальному сотрудничеству» Главным управлением разведки Минобороны Украины.
ФСБ утверждает, что мужчина передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделения российской армии на территории аннексированного Крыма. Он, по версии следствия, устанавливал камеры и передавал информацию в режиме реального времени.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о шпионаже, он арестован.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- Российская армия продолжает активные наступательные действия и пытается прорвать оборону украинских войск по всей линии фронта;
- За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений;
- Российские войска за сутки нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам один ракетный удар (с применением 5 ракет), сбросили более 100 управляемых авиабомб, совершили 4 480 обстрелов;
- На харьковском направлении ВС РФ продолжали активные действия. Российская армия совершил шесть штурмовых атак в районах Волчанска и Глубокого при поддержке авиации;
- На купянском направлении за сутки произошло семь боевых столкновений. ВСУ отражали атаки в районах Синьковки, Ольшаной Харьковской области и Берестового в Донецкой области;
- На торецком направлении ВС РФ совершили 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области;
- На покровском направлении украинские военные отразили 41 атаку российских войск вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Новоселовка Первая, Сокол, Прогресс, Яснобродовка и Карловка Донецкой области. ВС РФ концентрировали усилия возле Новоалександровки, где произошло 14 боестолкновений;
- За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили шесть пунктов управления, артиллерийскую систему, станцию радиоэлектронной борьбы и район сосредоточения личного состава российской армии.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Российские войска усиливают натиск сразу на многих участках фронта. ВСУ перебрасывают резервы в самые горячие точки — но кризис в украинской обороне разрастается. К чему может привести давление ВС РФ? Карта боев на 12 июля
Российские войска ворвались в поселки на окраинах города Торецка (к северу от Донецка). Это привело к очередному кризису Вооруженных сил Украины (ВСУ): командование вынуждено искать резервы, чтобы закрыть брешь в обороне. В Торецкую агломерацию ВСУ отправили подразделения (из 95-й десантно-штурмовой бригады) с Купянского фронта. Там у украинской армии тоже кризис: российские войска продвигаются к реке Оскол, через которую снабжаются силы ВСУ на большом плацдарме на границе Харьковской, Донецкой и Луганской областей — и грозят нарушить это снабжение. Кроме того, продолжается наступление Вооруженных сил (ВС) РФ севернее Торецка, в районе города Часова Яра, и западнее — на Авдеевском фронте. Все это обещает тяжелые месяцы для украинской армии: пока сил для того, чтобы остановить российские атаки, недостаточно. При этом командование ВСУ продолжает перебрасывать резервы на Харьковский и Волчанский участки. Цель (пока весьма отдаленная) — вытеснить ВС РФ за границу Харьковской и Белгородской областей и высвободить силы для других направлений.
В ВСУ заявили, что сбили пять крылатых ракет
Воздушные силы ВСУ сообщили, что вечером 11 июля российские войска атаковали Украину пятью крылатыми ракетами Х-101, а в ночь на 12 июля — 19 беспилотниками типа «Шахед» и дронами неустановленного типа.
В заявлении ВСУ говорится, что все пять ракет были сбиты над Хмельницкой, Сумской и Черкасской областями.
Кроме того, сбиты 11 дронов-камикадзе в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях. Остальные беспилотники «локационно потеряны».
«Вероятно, с целью перегрузки противовоздушной обороны враг использует имитаторы ударных БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», — говорится в сообщении.
«Обсудили пути установления мира». Орбан встретился с Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде.
«Миссия мира 5.0. Для меня было большой честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» — написал Орбан в соцсети X.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 10 июля агентству Reuters, что возможная победа Трампа на выборах президента США может стать «шансом на мир» в Украине. «Я думаю, что должно произойти очень сильное внешнее воздействие, чтобы заставить их [лидеров России и Украины] хотя бы начать переговоры. У кого есть шанс сделать это в предстоящий период? Только у президента Трампа, если он будет избран», — сказал Сийярто.
На что реально способен такой посредник как Виктор Орбан? Слушайте в подкасте «Что случилось»
Здравствуйте. Начинается 870-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы будем следить за ключевыми событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.