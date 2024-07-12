Украина подписала единое соглашение по безопасности с 24 странами

Украина на саммите НАТО 11 июля подписала многосторонний документ по безопасности с 22 государствами, входящими в альянс, а также с Японией и ЕС. Об этом сообщает «Европейская правда».

Все участники совместного документа ранее подписали с Украиной аналогичные двусторонние соглашения. Новый общий договор ставит целью «ускорение коллективных усилий по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности».

Подписанты обязуются поддерживать потребности Украины в сфере обороны и безопасности путем предоставления помощи и обучения, помогать развитию вооруженных сил Украины, а также в случае нападения России (если такое случится уже после завершения текущих боевых действий) быстро выработать шаги для поддержки Киева.

Серию двусторонних соглашений по безопасности со странами ЕС и НАТО Украина подписала в течение последних нескольких месяцев. В основном, они не содержат строгих обязательств для предоставления помощи в случае агрессии.

Саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В итоговой декларации форума говорится, что Украина находится «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции».

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