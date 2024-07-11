В Вашингтоне завершается саммит НАТО. Главное Альянс заявил, что Украина находится «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на одном из заседаний в ходе саммита, 11 июля 2024 года Michael Reynolds / EPA / Scanpix / LETA

Украина находится «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», говорится в коммюнике по итогам саммита альянса в Вашингтоне. В тексте содержится обещание поддерживать Киев на этом пути; приглашение присоединиться к альянсу Украине будет направлено, «когда союзники согласятся и будут выполнены условия».

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал в Вашингтоне в составе украинской делегации и провел серию двусторонних переговоров с представителями стран-участниц. Во время саммита также было объявлено, что США, Нидерланды и Дания уже передали Киеву истребители F-16. Помимо этого ожидается, что по итогам встречи с Зеленским вечером 11 июля Джо Байден объявит о выделении Украине пакета военной помощи на 225 миллионов долларов.

Обновление. США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 225 миллионов долларов. В него войдет батарея ЗРК Patriot, снаряды для систем ПВО NASAMS и другие боеприпасы.

Перед началом саммита стало известно, что Украина намерена добиваться от США разрешения использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по международно признанной территории России, однако о достижении каких-либо договоренностей по этому вопросу не сообщалось — ни публично, ни неофициально через публикации в СМИ.

Россию по итогам саммита назвали «самой значительной и прямой угрозой безопасности», которая сохранится в долгосрочной перспективе. В коммюнике подчеркивалось, что Москва несет единоличную ответственность за войну с Украиной, которая «серьезно подорвала глобальную безопасность». «Мы самым решительным образом осуждаем ужасающие нападения России на украинский народ, в том числе на больницу 8 июля. Россия должна немедленно прекратить эту войну и полностью и безоговорочно вывести все свои силы из Украины в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН», — говорится в заявлении.

При этом в коммюнике подчеркивается, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы. Страны альянса заявили, что готовы поддерживать с Москвой каналы связи, чтобы снизить риски эскалации.

Участники саммита выступили с жесткой критикой Китая. Пекин, как отмечается в итоговой декларации, «продолжает бросать вызов интересам, безопасности и ценностям» альянса. Союзники впервые открыто обвинили Китай в поддержке России в войне, обратив внимание на «широкомасштабную поддержку оборонно-промышленной базы» РФ со стороны Пекина.

В Китае в ответ заявили, что решительно отвергают все обвинения и считают их «предвзятыми, клеветническими и провокационными», добавив, что альянс является «пережитком холодной войны». МИД Китая обвинил США в фабрикации «порочащей лжи» и попытках подорвать сотрудничество Пекина с ЕС. Во внешнеполитическом ведомстве потребовали от альянса «оставаться в рамках своей роли региональной оборонной организации в Северной Атлантике», не вовлекая Азию в свою сферу деятельности.

В ходе саммита стало известно о размещении американского дальнобойного оружия в Германии. Соответствующее заявление двух стран, опубликованное днем 11 июля, подразумевает развертывание ракет SM-6, Tomahawk и разрабатываемого гиперзвукового оружия, «обладающего значительно большей дальностью, чем нынешние наземные огневые средства в Европе». Это первый случай со времен холодной войны, когда на территории Германии будет размещено оружие, которое способно поразить цели на территории России. В МИД РФ назвали соглашение «звеном в эскалационном курсе» и «одним из элементов запугивания» Москвы, пообещав выработать военный ответ.

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