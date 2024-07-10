Украина на саммите НАТО попросит США разрешить использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России

Украина в ходе начавшегося в Вашингтоне саммита НАТО будет просить у США снять все ограничения на использование американского оружия для ударов по территории РФ. Об этом заявил Андрей Ермак в интервью Politico.

Как отмечает издание, речь идет в том числе о дальнобойных ракетах ATACMS (радиус действия — до 300 километров).

Ермак выразил мнение, что американской администрации «может потребоваться еще некоторое время», чтобы прийти к согласию, подчеркнув, что «если вы хорошие друзья, это не значит, что вы во всем находитесь в одинаковой позиции».

Как отмечает Politico, новая кампания давления на США по этому вопросу началась на фоне разрушения детской больницу «Охматдет» в Киеве. Украинские, американские и европейские чиновники, пишет издание, считают, что ракета была российской, но расходятся во мнениях, был ли удар преднамеренным.

Украина просит США разрешить наносить удары американским оружием по международно признанной территории России уже много месяцев. Вашингтон воздерживается от выдачи разрешения из опасений, что это может привести к эскалации со стороны РФ.

31 мая Белый дом дал ограниченное разрешение на использование американского оружия для ударов на харьковском направлении — чтобы предотвратить атаки российских войск.

Саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

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