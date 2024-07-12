«Обсудили пути установления мира». Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде. Об этом Орбан сообщил в соцсети X (бывший твиттер) в ночь на 12 июля.

«Миссия мира 5.0. Для меня было большой честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» — заявил венгерский премьер-министр.

Дональд Трамп через свою соцсеть Truth social поблагодарил Орбана за встречу. «Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться!» — заявил Трамп.

Пресс-секретарь Орбана назвал резиденцию Трампа Мар-а-Лаго «следующей остановкой миротворческой миссии» премьер-министра Венгрии, пишет Reuters. По словам пресс-секретаря, Орбан и Трамп обсудили «возможности мира».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 10 июля агентству Reuters, что возможная победа Трампа на выборах президента США может стать «шансом на мир» в Украине. «Я думаю, что должно произойти очень сильное внешнее воздействие, чтобы заставить их [лидеров России и Украины] хотя бы начать переговоры. У кого есть шанс сделать это в предстоящий период? Только у президента Трампа, если он будет избран», — сказал Сийярто.

Министр добавил, что недавние встречи Орбана с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским показали, что позиции сторон далеки друг от друга, а другие западные лидеры не хотят или не могут помочь их сблизить.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с начала июля в рамках своей «миротворческой миссии» встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, в Москве — с президентом РФ Владимиром Путиным и в Пекине — с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, Орбан посетил саммит НАТО в Вашингтоне.

Власти Евросоюза раскритиковали Орбана из-за его встречи с Владимиром Путиным. В ЕС пригрозили «практическими последствиями», если Орбан продолжит проводимую политику, сообщило 11 июля издание Politico со ссылкой на источники.

По мнению агентства Bloomberg, первым сообщившем о встрече Орбана и Трампа, переговоры во Флориде «вероятно, усилят опасения», что премьер Венгрии выступает посредником между Путиным и Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг попытки Виктора Орбана выступить в качестве миротворца. «Не все лидеры могут вести переговоры. Для этого нужно иметь определенную власть», — сказал Зеленский на пресс-конференции в рамках саммита НАТО 11 июля. Ранее президент Украины заявил, что роль посредника могут сыграть только США, Китай или Евросоюз.

На что реально способен такой посредник как Виктор Орбан? Обсуждаем в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Украину, Россию и Китай — и пообещал остановить войну. На что реально способен такой посредник? 00:00 27:33