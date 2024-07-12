Глава Rheinmetall вчера: CNN не с потолка взяли данные о том, что Россия готовит покушение на меня. Песков сегодня: все это подается в стиле фейков

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «фейками» сообщение телеканала CNN о планах российских властей убить главу немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера.

«Нам очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках. Все это подается в стиле очередных фейков, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя», — сказал Песков, комментируя статью CNN (цитата по «Интерфаксу»).

11 июля американский телеканал со ссылкой на источники сообщил, что российские власти готовили покушение на Паппергера, которое США и Германии удалось предотвратить. Собеседники CNN утверждали, что покушение на главу Rheinmetall было частью плана, который подразумевал серию убийств поддержавших Украину руководителей оборонной промышленности по всей Европе. При этом высокопоставленные немецкие чиновники, говорившие со Spiegel, сочли заявление CNN о сорванном покушении «слишком резкой формулировкой».

В свою очередь Паппергер в комментарии The Financial Times дал понять, что доверяет информации CNN, хотя и не знает деталей заговора. «Я думаю, что CNN не просто взял это с потолка», — ответил он, когда его спросили о достоверности сообщения CNN. По словам главы Rheinmetall, власти Германии обеспечили «высокий уровень безопасности вокруг моей персоны».

Как сообщала The Wall Street Journal, власти стран Европы все чаще подозревают Россию в причастности к диверсиям на объектах критической инфраструктуры и видят «российский след» в актах саботажа, но не могут найти доказательств и напрямую обвинить Кремль. Телеканал CNN отмечал, что предполагаемые российские диверсии в Европе стали одной из главных тем саммита НАТО в Вашингтоне.

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К каким диверсиям в Европе может быть причастна Россия

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