Власти России планировали убийство Армина Паппергера — главы немецкой оружейной компании Rheinmetall, которая среди прочего производит артиллерийские снаряды и военную технику для Украины. Об этом CNN рассказали источники среди американских и европейских чиновников.

По словам собеседников телеканала, о подготовке убийства Паппергера узнала американская разведка. США передали полученную информацию Германии, службы безопасности которой предотвратили покушение на бизнесмена. Высокопоставленный чиновник в правительстве Германии подтвердил, что Вашингтон предупредил Берлин о заговоре.

Телеканал не сообщил детали готовящегося покушения. Официально власти США и Германии, а также представитель Rheinmetall отказались комментировать информацию CNN.

Источники канала утверждают, что подготовка покушения на Паппергера была частью российского плана, который подразумевал серию убийств поддержавших Украину руководителей оборонной промышленности по всей Европе. Кого еще, по данным телеканала, планировали убить власти РФ, не сообщается.

CNN называет Армина Паппергера очевидной целью для России. Компания Rheinmetall — один из крупнейших немецких производителей 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые массово применяются на войне в Украине. Кроме того, компания открывает в Украине завод по производству бронетехники, что, по словам источников телеканала, вызывает сильное беспокойство в России.

Как сообщала The Wall Street Journal, власти европейских стран все чаще подозревают Россию в причастности к диверсиям на объектах критической инфраструктуры и видят «российский след» в актах саботажа, но не могут найти убедительных доказательств, чтобы напрямую обвинить Кремль. В качестве примеров диверсий издание приводило повреждение подводного газопровода Balticconnector в Балтийском море осенью 2023 года и четырехчасовую остановку железных дорог в Германии после повреждения двух кабелей.

CNN отмечает, что предполагаемые российские диверсии в Европе стали одной из главных тем, которые обсуждали официальные лица НАТО на саммите альянса в Вашингтоне. В декларации саммита члены НАТО назвали Россию «самой значительной и прямой угрозой безопасности», которая сохранится в долгосрочной перспективе.

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