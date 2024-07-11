Война Восемьсот шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 июля читайте здесь.
Главные новости:
- Власти Украины хотят провести второй саммит мира до выборов в США. В МИД РФ заявили, что Россия не собирается участвовать в нем.
- DeepState: российские войска захватили Евгеновку в Донецкой области.
- Минобороны РФ отчиталось, что за ночь ПВО уничтожили пять беспилотников. Собянин сообщил, что один дрон летел на Москву.
- Россия за ночь атаковала Украину шестью дронами «Шахед». В ВСУ заявили, что сбили все беспилотники, долетевшие до запада Украины.
- Страны НАТО пообещали Украине 40 миллиардов евро помощи в 2025 году.
Киев
DeepState: российские войска захватили Евгеновку в Донецкой области
Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил в ночь на 11 июля, что российские войска взяли под свой контроль село Евгеновка в Покровском районе Донецкой области.
В Генштабе ВСУ это не комментировали. В сводке ВСУ, выпущенной в 22:00 10 июля, говорилось, что российские войска в течение дня проявили «наибольшую активность» на покровском направлении и 41 раз «пытались вклиниться» в украинскую оборону возле восьми населенных пунктов, в том числе в районе Евгеновки.
В Минобороны РФ эти сообщения не комментировали.
Власти Украины хотят провести второй саммит мира до выборов в США. В МИД РФ заявили, что Россия не собирается участвовать в нем
Украина планирует провести второй саммит мира до президентских выборов в США в ноябре 2024 года, сообщило агентство Bloomberg. На второй саммит, в отличие от первого, украинская сторона собирается позвать представителей России, рассказали агентству источники, близкие к организации встречи.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя возможность участия России в таком мероприятии, заявил РИА Новости, что российские власти слышат «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной „формулы Зеленского“». «Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных „саммитах“ участвовать не собираемся», — сказал он.
В военной администрации Сумской области сообщили, что российские войска ударили баллистическими ракетами по Кролевецкой городской общине, в результате чего произошло два взрыва. По данным властей, ранения получил один мирный житель.
Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что российские войска ударили по Сумской области двумя баллистическими ракетами, выпущенными из комплекса «Искандер-М».
Россия за ночь атаковала Украину шестью дронами «Шахед». В ВСУ заявили, что сбили все беспилотники, долетевшие до запада Украины
Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 11 июля российские войска атаковали Украину, применив шесть ударных беспилотников типа «Шахед-131/136» из Приморско-Ахтарска.
По словам командующего, все ударные дроны сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях. «К боевой работе привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины», — сообщил Олещук.
Кроме того, по его словам, российские войска ударили по Сумской области двумя баллистическими ракетами, выпущенными из комплекса «Искандер-М» в Курской области. О последствиях атаки Олещук не говорит.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении за ночь пяти беспилотников. Собянин сообщил, что один из дронов летел на Москву
Российские силы ПВО в ночь на 11 июля перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны России.
Два дрона уничтожены над Брянской областью, по одному — над Тамбовской, Тульской и Московской областями.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник, летевший на столицу, сбит в подмосковном Ступино.
«Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — заявил Собянин.
Осторожно, в видео есть мат.
Страны НАТО пообещали Украине 40 миллиардов евро помощи в 2025 году
Страны-участницы НАТО выделят в 2025 году не менее 40 миллиардов евро в качестве военной помощи Украине. Об этом говорится в декларации саммита НАТО в Вашингтоне, опубликованной вечером 10 июля.
В документе подтверждается «необратимый путь к полной евроатлантической интеграции Украины, включающей в себя членство в НАТО». Участники альянса отмечают, что направят Киеву приглашение о присоединении, «когда все союзники согласятся на это и все условия будут выполнены».
Помимо этого, принято решение создать Службу помощи и обучения в области безопасности для Украины (NSATU), которая будет заниматься координацией поставок военной техники и подготовкой личного состава.
Россия в декларации саммита НАТО называется «самой значительной и прямой угрозой безопасности», которая сохранится в долгосрочной перспективе. «Полномасштабное вторжение России в Украину разрушило мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвало глобальную безопасность», — отмечается в документе. Также члены альянса выражают обеспокоенность углубляющимся стратегическим партнерством России и Китая и попыткам этих стран «изменить международный порядок».
Россия несет единоличную ответственность за агрессивную войну против Украины, что является вопиющим нарушением международного права… Россия несет ответственность за гибель тысяч мирных жителей и нанесла значительный ущерб гражданской инфраструктуре. Мы самым решительным образом осуждаем ужасающие нападения России на украинский народ, в том числе на больницы 8 июля. Россия должна немедленно прекратить эту войну и полностью и безоговорочно вывести все свои силы из Украины в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.
Также в документе говорится, что страны НАТО не стремятся к конфронтации и не представляют угрозы для России, а также готовы поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы снизить риск и предотвратить эскалацию.
- Ранее на саммите НАТО в Вашингтоне было объявлено, что правительства Нидерландов и Дании при поддержке США начали «процесс передачи» Украине американских истребителей F-16. Ожидается, что Киев начнет использовать эти самолеты до конца лета 2024 года.
Здравствуйте. Начинается 869-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы будем следить за ключевыми событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.