Война Восемьсот шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

DeepState: российские войска захватили Евгеновку в Донецкой области

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил в ночь на 11 июля, что российские войска взяли под свой контроль село Евгеновка в Покровском районе Донецкой области.

В Генштабе ВСУ это не комментировали. В сводке ВСУ, выпущенной в 22:00 10 июля, говорилось, что российские войска в течение дня проявили «наибольшую активность» на покровском направлении и 41 раз «пытались вклиниться» в украинскую оборону возле восьми населенных пунктов, в том числе в районе Евгеновки.

В Минобороны РФ эти сообщения не комментировали.