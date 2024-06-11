Адвокат бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова заявил, что его подзащитный собрался просить об отправке на войну

Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по обвинению в мошенничестве, собирается просить об отправке «в зону для выполнения боевых задач».

Как сообщил ТАСС адвокат Попова Сергей Буйновский, защита бывшего командующего 58-й армией уже занялась подготовкой соответствующих документов.

Адвокат уточнил, что сначала необходимо, чтобы непосредственный командир обвиняемого обратился с соответствующей просьбой к военному следствию.

Буйновский отметил, что в случае, если Попову разрешат отправиться «в зону СВО», Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование его уголовного дела.

В июле 2023 года Попов рассказал, что его отстранили от должности командующего 58-й армией после того, как он доложил о проблемах российской армии и раскритиковал решения руководства Минобороны РФ.

21 мая стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией. Источники утверждали, что Попов был взят под стражу несколькими днями ранее. Следствие просило заменить меру пресечения Попову с содержания в СИЗО на домашний арест, но суд отказал.

Попова обвиняют в причастности к хищению более 1700 тонн «изделий металлопроката» стоимостью свыше 130 миллионов рублей, которые назначенная Россией администрация аннексированной Запорожской области закупила для строительства оборонительных сооружений. «Коммерсант» писал, что в деле Попова изначально фигурировал другой генерал (его имя не раскрывалось), но он был убит на войне в Украине до начала расследования уголовного дела.

Уголовное преследование Попова и других российских генералов

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