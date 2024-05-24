Суд отказался перевести бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Освободить генерала просило следствие

2-й Западный окружной военный суд в Москве отклонил жалобу на арест командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ генерал-майора Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве, сообщает «Медиазона». Заседание проходило в закрытом режиме.

Суд оставил генерала в следственном изоляторе. Накануне следствие попросило изменить меру пресечения Попову на домашний арест. Следственный комитет объяснил, что решение об этом было принято «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования». Что это за данные и обстоятельства, ведомство не уточнило.

Ранее стало известно, что в 235-м Гарнизонном военном суде не состоялось заседание по обжалованию меры пресечения Попову. Как сообщала «Медиазона», военного не доставили в суд из СИЗО. Почему заседание перенесли во 2-й Западный окружной военный, неясно.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных «военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи». Эти материалы предназначались для оборудования «инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения». Их стоимость СК оценивает в 130 миллионов рублей.

Об аресте бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова стало известно 21 мая. Z-канал «Два майора» сообщал, что генерал-майора арестовали 17 мая по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой или в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По данным телеграм-канала Mash, по делу проходят еще два фигуранта — предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа.

В июле 2023 года Попов рассказал, что его отстранили от должности командующего 58-й армией после того, как он доложил о проблемах российской армии и раскритиковал решения руководства Минобороны РФ.

За последний месяц в России возбудили несколько уголовных дел в отношении высокопоставленных военных и руководителей военного ведомства. В конце апреля в Москве арестовали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, его обвиняют в получении крупной взятки. В мае задержали начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, его тоже обвиняют в получении взятки. 23 мая стало известно об аресте начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

Что известно об этих арестах

В России за месяц арестовали четырех генералов Троих подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей. Еще одного — в мошенничестве. Такой «чистки» в Минобороны еще не было

Что известно об этих арестах

В России за месяц арестовали четырех генералов Троих подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей. Еще одного — в мошенничестве. Такой «чистки» в Минобороны еще не было