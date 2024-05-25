«Коммерсант»: в деле бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова основным фигурантом был другой генерал. Он погиб на войне

В деле бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, арестованного по обвинению в мошенничестве, изначально фигурировал другой генерал, который также участвовал в войне, но погиб на фронте до начала расследования. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, генерал, имя которого не раскрывается, перевел Попову 500 тысяч рублей, полученных якобы за продажу металла. При этом часть 4 статьи 159 о мошенничестве предполагает сумму не менее одного миллиона рублей.

Следствие обвиняет Попова в причастности к хищению более 1700 тонн «изделий металлопроката» стоимостью свыше 130 миллионов рублей, которые назначенная Россией администрация аннексированной Запорожской области закупила для строительства оборонительных сооружений.

Генерал, сделавший перевод Попову, погиб еще до начала полноценного расследования и ему посмертно присвоили звание Героя России, сообщает «Коммерсант». После этого основным обвиняемым в деле стал Попов. Однако при обыске дома у него не нашли ничего ценного, отмечает издание.

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, снятого с должности после критики Минобороны РФ, 17 мая заключили под стражу по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой или в крупном размере. По данным телеграм-канала Mash, в деле также фигурируют предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа.

2-й Западный окружной военный суд 24 мая рассмотрел жалобу на арест Попова и оставил его под стражей. За день до этого Следственный комитет попросил перевести Попова под домашний арест, соответствующую просьбу 27 мая рассмотрит 235-й гарнизонный военный суд.

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