Минобороны РФ отчиталось об уничтожении за ночь пяти беспилотников. Собянин сообщил, что один из дронов летел на Москву

Российские силы ПВО в ночь на 11 июля перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Два дрона уничтожены над Брянской областью, по одному — над Тамбовской, Тульской и Московской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник, летевший на столицу, сбит в подмосковном Ступино. По его словам, на месте падения обломков разрушения и пострадавших нет.

Осторожно, в видео есть мат.

Минобороны России второй раз за июль сообщает о сбитом в Подмосковье беспилотнике. Собянин в последний раз говорил об отражении атаки дрона, летевшего на Москву, 10 мая. Тогда, по его данным, беспилотник сбили над Подольском.