Россия теряет на войне погибшими до 250 человек в день. Неизвестных солдат хоронят в братских могилах. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
За два с половиной года войны в Украине, по подсчетам «Медузы» и «Медиазоны», погибли 120 тысяч российских военных. Темпы потерь ВС РФ только растут. Если в конце 2023 года они оценивались примерно в 120 человек в день, то сейчас — в 200–250 человек в день. Захоронения погибших на войне в Украине есть во всех российских регионах, а также на территориях, подконтрольных ЛНР и ДНР.