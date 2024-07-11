Россия теряет на войне погибшими до 250 человек в день. Неизвестных солдат хоронят в братских могилах. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

За два с половиной года войны в Украине, по подсчетам «Медузы» и «Медиазоны», погибли 120 тысяч российских военных. Темпы потерь ВС РФ только растут. Если в конце 2023 года они оценивались примерно в 120 человек в день, то сейчас — в 200–250 человек в день. Захоронения погибших на войне в Украине есть во всех российских регионах, а также на территориях, подконтрольных ЛНР и ДНР.

Перезахоронение останков 20 российских военных в братской могиле в Луганске. 6 июля 2024 гола Александр Река / ТАСС / Profimedia

Погибших хоронят рядом с мемориалом «Незаживающая рана Донбасса». Луганск, 6 июля 2024 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Луганск, 6 июля 2024 года Александр Река / ТАСС / Profimedia

Луганск, 6 июля 2024 года Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Читайте также

120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года. Темпы потерь растут: каждый день обходится ВС РФ в 200–250 смертей Наша новая оценка потерь ВС РФ — и что она говорит о ходе войны

Читайте также

120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года. Темпы потерь растут: каждый день обходится ВС РФ в 200–250 смертей Наша новая оценка потерь ВС РФ — и что она говорит о ходе войны