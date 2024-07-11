Власти Татарстана предложили жителям выплаты по 100 тысяч рублей за каждого человека, которого они уговорят поехать на войну

Власти Татарстана пообещали жителям республики выплату в 100 тысяч рублей за «каждого убывшего в часть приглашенного кандидата на контрактную службу». Такое предложение, как обратило внимание издание «Говорит НеМосква», размещено на специальном сайте, созданном для вербовки жителей республики на войну.

В объявлении, опубликованном 9 июля, говорится, что приглашать на службу по контракту могут друзья и родственники, сотрудники военкоматов и администраций, а также «любые физические лица, которые привлекли кандидата». Не могут звать на службу осужденные, подследственные и те, кто ушел на службу в добровольческие отряды.

Изначально в объявлении вербовщикам обещали платить по 50 тысяч рублей, но спустя примерно два дня сумма вознаграждения выросла вдвое, отмечает «Говорит НеМосква». Издание утверждает, что «акцию» рекламируют государственные СМИ, паблики Татарстана, сайты районных газет и администраций.

В начале июля власти Татарстана подняли единовременную выплату за подписание контракта с Минобороны РФ сразу на 500 тысяч рублей — до 1,05 миллиона рублей. Издание «Говорит НеМосква», отслеживающее изменение региональных выплат контрактникам, сообщало, что с учетом всех выплат человек, решивший подписать контракт в республике, сможет единовременно получить до 1,5 миллиона рублей. Это одна из самых больших суммарных выплат контрактникам по стране.

Региональные выплаты начисляются вдобавок к единой сумме, утвержденной на федеральном уровне Владимиром Путиным для тех, кто в период проведения « » заключил контракт сроком на год и более. С 21 сентября 2022 года она составляет 195 тысяч рублей.

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