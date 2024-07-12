Минюст объявил «иноагентами» телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» и правнучку Чкалова Дарью Богданову

В реестр «иноагентов» внесены телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» и проект «Русский криминал», свидетельствует информация на сайте Минюста РФ.

Также в реестр «иноагентов» добавлены двое человек — правнучка летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова и бывший петербургский муниципальный депутат Анна Каруличева.

«ВЧК-ОГПУ» — анонимный телеграм-канал, в котором часто публикуется информация из силовых органов без ссылок на источники. Проект «Русский криминал», как следует из его описания, публикует «военно-криминальные новости и видео».

Дарья Богданова (в твиттере известна как «Пепел Клааса») — активистка проекта Freedom Birds for Ukraine, собирающего пожертвования на дроны, тепловизоры и другое оборудование для ВСУ, она живет за границей. В апреле 2024 года стало известно, что против нее возбуждено дело об «оправдании терроризма». Источник ТАСС говорил, что дело возбуждено из-за постов с «негативными высказываниями» о российской армии и «ее интервью украинскому каналу, где она заявляла, что по Москве нужно нанести ядерный удар». По данным источника РИА Новости, поводом для дела в том числе стало «интервью Богдановой журналисту Олегу Кашину». В мае «Медиазона» обнаружила, что МВД России объявило Богданову в розыск.

Анна Каруличева была депутатом муниципального образования «Нарвский округ» в Петербурге — она избиралась в 2019 году от партии «Яблоко». Спустя год, в ноябре 2020-го, ее лишили мандата — глава муниципалитета сообщил, что в ее декларации о доходах найдены ошибки, на которые указал губернатор Петербурга Александр Беглов. В апреле 2024 года Каруличева заявила, что планирует вновь выдвинуть свою кандидатуру на сентябрьских выборах.