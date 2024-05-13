МВД России объявило в розыск Дарью Богданову — активистку проекта и правнучку советского летчика Валерия Чкалова. Внимание на карточку розыска обратила «Медиазона».

В середине апреля провластный активист сообщил, что против Богдановой возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК) после его доноса. Активист утверждал, что Богданова «выступала с антироссийскими заявлениями, собирала деньги для армии Украины» и «призывала нанести ядерный удар по Москве». Позднее о возбуждении дела сообщили агентства ТАСС и РИА Новости.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что дело завели из-за постов Богдановой с «негативными высказываниями» о российской армии и «ее интервью украинскому каналу, где она заявляла, что по Москве нужно нанести ядерный удар». Источник РИА «Новости» утверждал, что поводом для преследования послужило интервью Богдановой журналисту Олегу Кашину.

Вероятно, речь идет о дебатах Богдановой и Кашина на ютьюб-канале издания «Холод». Они спорили о том, можно ли россиянину, выступающему против войны, поддерживать армию Украины и помогать ей деньгами. Богданова настаивала, что делать это можно и нужно. Помимо этого, участники шоу «Ненавижу тебя? 2.0» затронули тему обстрелов российских городов, в том числе Москвы. Богданова тогда заявила, что «для нормализации процессов в голове москвичам не мешает услышать сирену воздушной тревоги».

На сайте проекта Freedom Birds for Ukraine говорится, что активистка живет в Бельгии.

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