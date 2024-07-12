Захарова заявила, что Украина готовит провокацию с подрывом Киевской ГЭС. В Киеве ответили, что Москва пытается обеспечить себе алиби перед терактом

Власти Украины планируют в качестве провокации разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить в этом Россию. С таким заявлением на брифинге в пятницу выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российские дипломаты «обратили внимание» на исследование Киевского политехнического института имени Сикорского, в котором описаны возможные сценарии затоплений в результате разрушения дамб водохранилищ каскада Днепра.

«Дело в том, что в сентябре и октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС. А в июне 2023 года она разрушилась вследствие непрекращавшихся обстрелов ВСУ», — заявила Захарова.

Нет сомнений, что режим Зеленского затевает циничную провокацию против собственного населения, <…> чтобы потом опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоциде. Заодно выклянчить у Запада новую помощь и прикрыть свою террористическую деятельность.

Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию при Киевском политехническом институте действительно моделировал сценарии затоплений в результате прорыва Каховской ГЭС. Однако это исследование было опубликовано 9 июня 2023 года, через три дня после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Похожего исследования, посвященного Киевской ГЭС, на сайте центра «Медуза» не обнаружила.

Выступление Захаровой уже прокомментировали власти Украины. Как заявили в Центре противодействия дезинформации (создан и работает при Совете национальной безопасности и обороны Украины), Россия пугает подрывом, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, однако у Москвы нет реальных возможностей для уничтожения дамб.

Этими заявлениями Кремль пытается вызвать панику среди украинцев. Параллельно в украинское общество вбрасываются нарративы о необходимости «мира любой ценой», то есть де-факто капитуляции. Враг рассчитывает, что украинцы под влиянием страха потребуют пойти на уступки России.

Несмотря на то, что заявление Захаровой имеет вид попытки обеспечить России алиби перед терактом, в России нет средств и возможностей для уничтожения дамб возле Киева и Канева. Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва из-за диверсии исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась в ночь на 6 июня 2023 года. В результате были затоплены несколько десятков населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей. Россия и Украина обвинили в катастрофе друга друга. По данным украинских властей, плотину взорвали российские военные. Власти России заявляли, что плотина была уничтожена «в результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины».

По данным расследования The New York Times, наиболее вероятная причина разрушения — детонация взрывчатки, заложенной в технический тоннель у бетонного основания плотины, соединенный с машинным залом станции, которую на протяжении всего времени оккупации региона контролировала российская сторона. На взрыв также указывают характерные сейсмические сигналы, зафиксированные датчиками в Румынии и Украине.

Читайте также

Там, где была вода «Медуза» показывает, к чему привело разрушение плотины Каховской ГЭС. Вот как сейчас выглядят места, где раньше водилась рыба и ходили яхты

Читайте также

Там, где была вода «Медуза» показывает, к чему привело разрушение плотины Каховской ГЭС. Вот как сейчас выглядят места, где раньше водилась рыба и ходили яхты