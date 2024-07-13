«Давайте не убивать друг друга, а спасать планету». Более 50 нобелевских лауреатов призвали к немедленному прекращению огня в Украине и секторе Газа

51 лауреат Нобелевской премии подписал открытое письмо с призывом прекратить боевые действия в Украине и секторе Газа. Их обращение опубликовала «Новая газета».

Авторы обращения призывают незамедлительно прекратить огонь, обменять всех пленных на всех, освободить заложников и вернуть тела погибших, а также начать мирные переговоры.

Письмо адресовано воюющим сторонам, папе римскому Франциску, патриарху Константинопольскому Варфоломею, Далай-ламе, ООН, Европарламенту и Парламентской ассамблее Совета Европы. Его среди прочих подписали белорусская писательница Светлана Алексиевич и журналист, бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

В письме отмечается, что сейчас в мире идут не менее 55 вооруженных конфликтов, а последствия войны России и Украины «отозвались в самых разных странах, вызвав обострение голода в странах Африки, миграционный кризис в странах Европы, доставив с водой, хлебом и молоком на столы жителей всех шести континентов тонны вредных веществ, выделяющихся при каждой бомбардировке».

Количество убитых и раненых в центре Европы к концу этого года превысит миллион человек. Это — впервые со времен Второй Мировой войны.

За время этой войны бюджеты на оборону в мире выросли настолько, что сравнимы с ресурсами, достаточными, чтобы замедлить глобальное изменение климата. Убивая друг друга, люди одновременно убивают планету.

Авторы письма попросили глав мировых религий «обратиться ко всем гражданам мира и правительствам от имени Бога, избранниками и служителями которого они являются, прямо во время Олимпийских игр».

Пусть миллиарды людей, которые будут их смотреть, присоединятся к этой молитве. Дайте возможность нашим детям пережить нас. Давайте не убивать друг друга, а спасать планету.

Хроника войны в Украине

Война Восемьсот семьдесят первый день. Онлайн «Медузы»

Хроника войны в Украине

Война Восемьсот семьдесят первый день. Онлайн «Медузы»