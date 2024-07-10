«Важные истории»: в даркнете разместили заказы на поджоги автомобилей военнослужащих ВСУ. За ночь в Украине сгорели четыре машины военных

В Украине начато расследование по статье о препятствовании деятельности ВСУ после того, как в ночь на 10 июля в разных городах сожгли сразу четыре автомобиля военных. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Минувшей ночью, пишет издание, во Львове подожгли автомобиль Mitsubishi Pajero военнослужащего 80-й отдельной штурмовой бригады, в Одессе сгорели SsangYong и Nissan Navara военных ВСУ, а в Ровно — автомобиль Nissan X-Trail, приобретенный волонтерами для военных.

Как обнаружили «Важные истории», на одной из крупнейших русскоязычных даркнет-площадок еще с 6 июня появились четыре заказчика, которые искали исполнителей для поджога машин военных в Украине. Заявки размещались на русском языке, их авторы — недавно зарегистрировавшиеся пользователи, не проявлявшие активность в других разделах площадки. За диверсии во Львове, Киеве, Днепре, Одессе и других городах они обещали заплатить от 1500 до 2000 долларов.

Один из заказчиков в своем объявлении написал, что он «пацифист» и действует из «хулиганских побуждений». Этот же пользователь закрыл сделку с исполнителем успешного поджога автомобиля днем 10 июля, отмечает издание.

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