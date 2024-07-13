Минобороны РФ сообщило, что ночью беспилотники атаковали три региона России. В Ростовской области загорелась нефтебаза

Дежурные средства ПВО в ночь на 13 июля перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника в трех регионах России, сообщило Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что два дрона были сбиты в Ростовской области, по одному в Белгородской и Курской областях. О последствиях атаки ведомство не сообщило. Власти Белгородской и Курской областей также об этом не рассказали.

В Цимлянском районе Ростовской области в результате атаки беспилотников загорелась нефтебаза, заявил глава региона Василий Голубев. По предварительным данным властей, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен третий ранг сложности, к 8 утра площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Огонь тушат 49 спасателей, 14 единиц техники и пожарный поезд.

Видео пожара опубликовали телеграм-каналы. По данным Mash, нефтебазу в Цимлянске атаковали два беспилотника. Один из них упал в 20 метрах от промышленной площадки, а второй «попал по цели».

С начала войны в Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам. Целями в том числе становятся нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что силы украинские специальных операций поразили свыше 30 российских нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз. При этом он отмечал, что Украина способна атаковать цели на расстоянии в 1500 километров.

Весной западные СМИ писали, что власти США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, опасаясь роста мировых цен на нефть и агрессивного ответа властей РФ. В ответ Зеленский заявил, что Украина не может защититься от российских атак на энергосистему страны из-за нехватки ПВО и добавил, что российское общество должно «научиться жить без бензина, без дизельного топлива, без электричества».

К каким последствиям приводят эти атаки

В России снова дорожает бензин — из-за участившихся атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Смогут ли власти взять ситуацию под контроль?

К каким последствиям приводят эти атаки

В России снова дорожает бензин — из-за участившихся атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Смогут ли власти взять ситуацию под контроль?