Российские военные ударили по поселку возле Харькова. Два человека погибли, более 20 пострадали
Обновление. Российские войска ударили по железнодорожному вокзалу в поселке Буды двумя ракетами «Искандер-М», уточнила прокуратура Харьковской области. По данным ведомства, два человека погибли, 23 получили ранения.
Два человека погибли, еще 22 пострадали при обстреле поселка Буды в Харьковском районе, сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.
По его словам, не менее девяти пострадавших были госпитализированы. В их числе — один ребенок.
Российские военные дважды обстреляли Буды, рассказал чиновник. Под удар попал объект гражданской инфраструктуры и машина скорой помощи, которая прибыла на вызов.
Позже Синегубов уточнил, что под обстрел попали железнодорожные объекты. Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что среди погибших — начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря и сотрудник полиции Алексей Кощий. Среди пострадавших, по данным властей Украины, пять сотрудников железной дороги, трое спасателей, полицейский и около 20 мирных жителей.
Минобороны РФ обстрел Харьковской области не комментировало.