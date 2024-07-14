ВСУ сбили за ночь две российские ракеты и четыре дрона. В Днепропетровской области есть повреждения в трех районах

Силы противовоздушной обороны Украины сбили в ночь на 14 июля на востоке страны две российские управляемые авиационные ракеты типа Х-59/Х-69, а также четыре разведывательных беспилотника типа «Орлан -10» и «Zala», сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

В заявлении украинских военных не уточняется, сколько всего боеприпасов российская армия выпустила по Украине в ночь на воскресенье.

По данным военной администрации Днепропетровской области, ночью под российскими обстрелами находились три района. В Днепровском районе произошел пожар из-за ракетной атаки. В Криворожском районе в ходе атаки дронов пострадала 67-летняя местная жительница. В Никопольском районе после обстрелов из «Града» повреждены пять частных домов, семь хозяйственных сооружений, линии электропередач. В Никополе повреждена АЗС.

Минобороны РФ в свою очередь отчиталось, что в ночь на 14 июля сбило над Брянской областью один украинский беспилотник. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что дрон был уничтожен над Почепским районом. Пострадавших и разрушений, по словам чиновника, нет.

Позже утром 14 июля губернатор заявил о еще одной атаке украинских FPV-дронов по поселку Белая Березка Трубчевского района. В результате нее были повреждены два частных дома и две квартиры в многоэтажном доме, рассказал Богомаз. Жители не пострадали, добавил он.

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