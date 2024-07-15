ЦБ приостановил публикацию ежедневной статистики внебиржевого валютного рынка «в целях ограничения санкционного влияния»

Банк России приостановил публикацию ежедневной статистики внебиржевого валютного рынка, сообщается в пресс-релизе регулятора.

«В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами „завтра“», — сообщает Центробанк.

12 июня США ввели санкции в отношении Мосбиржи, а также Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, которые выступают посредниками при торгах долларами на российском валютном рынке. После этого Мосбиржа остановила торги долларом и евро, а ЦБ стал определять курс с использованием сведений из отчетности банков и иных внебиржевых цифровых платформ о сделках с валютой.

После введения ограничений, по данным ЦБ, 99,6% всех биржевых операций пришлось на юань. Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Банку России, писал, что торги юанем на Мосбирже могут остановиться вслед за долларом и евро, однако в ЦБ заявили, что «не видят оснований» для такого сценария.

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