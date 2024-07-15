Бывшего командующего 58-й армией вооруженных сил РФ генерала Ивана Попова отпустили под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве

235-й Гарнизонный военный суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), передает «Медиазона».

О смягчении меры пресечения для Попова ходатайствовал следователь военного управления Следственного комитета. Генерала освободили из-под стражи в зале суда. Заседание проходило в закрытом режиме.

Бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, снятого с должности после критики Минобороны России, арестовали 17 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных «военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи».

Защита Попова уже просила изменить ему меру пресечения, но 24 мая 2-й Западный окружной военный суд, который рассматривал это ходатайство, отклонил его и оставил Попова в СИЗО. За день до этого с просьбой перевести Попова под домашний арест в 235-й Гарнизонный военный суд обратилось следствие, однако и в этой просьбе суд 27 мая отказал. После этого следствие обратилось с той же просьбой во второй раз.

По одному делу с Поповым проходил также генерал Олег Цоков, погибший на фронте. По информации «Коммерсанта», Цоков перевел Попову 500 тысяч рублей, полученных якобы за продажу металла. 5 июля стало известно, что дело в отношении Цокова закрыто в связи с его смертью. Еще один фигурант дела — предприниматель Сергей Моисеев. Следствие, как отмечает «Медиазона», также попросило отпустить его под домашний арест.

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