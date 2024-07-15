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Россия четвертый месяц атакует Часов Яр — стратегически важный город для украинской обороны. Он разрушен, но там остаются люди Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска с апреля 2024 года пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области — стратегически важный для украинской обороны город, расположенный возле захваченного Бахмута. Минобороны РФ объявило в начале июля, что взяло под свой контроль микрорайон Новый (он же район Канал). Ценой больших потерь в личном составе и технике войска РФ завершили первую фазу операции в Часовом Яре, говорилось в недавней сводке «Медузы» о ситуации на фронте. Командир батальона «Реванш» Богдан Ходаковский, комментируя захват микрорайона Канал, заявил, что Россия добилась успеха, разрушив в городе все многоэтажные здания. По его словам, «потеря Часова Яра стала ближе».