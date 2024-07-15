Российские войска с апреля 2024 года пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области — стратегически важный для украинской обороны город, расположенный возле захваченного Бахмута. Минобороны РФ объявило в начале июля, что взяло под свой контроль микрорайон Новый (он же район Канал). Ценой больших потерь в личном составе и технике войска РФ завершили первую фазу операции в Часовом Яре, говорилось в недавней сводке «Медузы» о ситуации на фронте. Командир батальона «Реванш» Богдан Ходаковский, комментируя захват микрорайона Канал, заявил, что Россия добилась успеха, разрушив в городе все многоэтажные здания. По его словам, «потеря Часова Яра стала ближе».

Российские войска обстреливают Часов Яр из всех видов оружия, они сбрасывают на город управляемые авиабомбы и применяют другие авиационные средства поражения, говорят бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила, которые держат оборону в Часовом Яре. 6 июля 2024 года Marek M. Berezowski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

До войны в Часовом Яре жили около 14 тысяч человек. К марту 2024 года в городе оставались около 790 человек, в основном пожилые люди, отказавшиеся эвакуироваться. Marek M. Berezowski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Marek M. Berezowski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Marek M. Berezowski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press Памятник советским летчикам, разрушенный в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину Marek M. Berezowski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press В основном жители Часова Яра живут в подвалах, говорит фотограф Марек М. Березовский, сделавший снимки, использованные в этой фотоистории. По его словам , в Часовом Яре «довольно много людей, несмотря на то, что это город на линии фронта». Marek M. Berezowski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Житель Часова Яра оплакивает своих родственников, погибших в результате обстрела 5 июля. По данным областной военной администрации, в тот день в городской общине погибли три человека, повреждения получили три многоэтажных и пять частных домов. 6 июля 2024 года Marek M. Berezowski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Marek M. Berezowski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Marek M. Berezowski / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Фотохроника войны

Два года назад Россия захватила Северодонецк. Сейчас в городе эксгумируют братские могилы мирных жителей, погибших во время боев. Фотографии

Фотохроника войны

Два года назад Россия захватила Северодонецк. Сейчас в городе эксгумируют братские могилы мирных жителей, погибших во время боев. Фотографии