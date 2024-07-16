Суд в Москве заочно приговорил Марка Фейгина к 11 годам колонии по делу о «фейках» про армию

Басманный суд Москвы заочно приговорил юриста и блогера Марка Фейгина к 11 годам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» о российской армии по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщила Генпрокуратура России.

По решению суда Фейгину сроком на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы, а также назначен штраф в 4,5 миллиона рублей.

Поводом для преследования стали интервью Фейгина на ютьюб-канале «Фейгин Live» и израильскому телеканалу Channel 9, в которых юрист говорил о причастности российских военных к убийствам мирных жителей и уничтожению гражданской инфраструктуры в разных городах Украины, в том числе в Буче.

О деле в отношении Фейгина стало известно в октябре 2023 года, когда МВД России объявило его в розыск. В январе Басманный суд заочно арестовал блогера, который не живет в России.

Марк Фейгин был одним из адвокатов участниц группы Pussy Riot в 2012 году, а также участвовал еще в ряде резонансных дел, в том числе защищал украинскую военнослужащую Надежду Савченко.

В 2018 году Фейгина лишили адвокатского статуса за использование в соцсетях нецензурной лексики в постах о коллегах и клиентах.

Последние несколько лет Фейгин ведет канал на ютьюбе, у которого около двух миллионов подписчиков. В 2022 году в Фейгина в России объявили «иностранным агентом».