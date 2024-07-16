Беспилотник атаковал завод низковольтной аппаратуры в Курской области. Произошел пожар

Пожар произошел на заводе низковольтной аппаратуры в поселке Коренево в Курской области в результате атаки беспилотника в ночь на 16 июля, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. По его словам, «украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода».

По информации телеграм-канала Shot, местные жители слышали, как летят несколько беспилотников, после чего прозвучало несколько взрывов.

Смирнов рассказал, что в одном из технологических цехов произошел пожар. По данным телеграм-каналов Mash и Baza, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. По словам главы региона, никто из работников предприятия не пострадал. Mash при этом сообщал, что есть один пострадавший.

Беспилотники также атаковали Ростовскую область, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Всего, по его словам, в течение ночи подразделения ПВО отразили атаку девяти украинских дронов. «Все беспилотники уничтожены. Последствия на земле уточняются. Пострадавших нет», — заявил Голубев.

Кроме того, один беспилотник атаковал Воронежскую область, рассказал губернатор Александр Гусев. По его словам, дрон уничтожили силы ПВО. Гусев уточнил, что из-за падения обломков БПЛА в поселке Подгоренский загорелась сухая трава, огонь быстро потушили. В двух многоквартирных домах выбило стекла. Один местный житель пострадал. В поселке ненадолго пропало электроснабжение, кроме того, ведутся восстановительные работы на сетях газоснабжения.

В ночь на 16 июля под обстрел также попала Белгородская область. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, при обстреле города Шебекино и села Новая Таволжанка пострадали четыре мирных жителя.

В Минобороны РФ заявили, что в течение ночи средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников. Девять из них сбили в Ростовской области, по одному — в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Кроме того, один БПЛА сбили над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

Министерство обороны РФ регулярно атакует Украину при помощи беспилотников и обвиняет ВСУ в ударах дронов по регионам России и аннексированным территориям.