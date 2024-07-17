Европейский парламент осудил «якобы мирные усилия» Виктора Орбана после его визита в Москву

Европейский парламент в своей первой резолюции после выборов осудил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. За соответствующую резолюцию проголосовали 495 евродепутатов, против выступили 137, воздержались 47, сообщается на сайте Европарламента.

Евродепутаты заявили, что визит Орбана в Россию «вопиюще нарушает договоры и общую внешнюю политику ЕС». В тексте резолюции сказано, что Венгрия должна понести наказание за эти действия.

«Учитывая, что за так называемой „миротворческой миссией“ премьер-министра Венгрии сразу же последовало на детскую больницу [„Охматдет“ в Киеве 8 июля], в резолюции также говорится, что это показывает „неуместность“ якобы мирных усилий Орбана», — сообщили в пресс-службе Европарламента.

Авторы резолюции также призвали создать «надежный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных ЕС». Кроме того, евродепутаты заявили, что Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу в войне.

Новый состав Европарламента приступил к работе 16 июля спустя чуть больше месяца после выборов, прошедших с 6 по 9 июня.

Виктор Орбан в рамках своей самопровозглашенной «миротворческой миссии» посетил 5 июля Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Перед этим Орбан встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. После переговоров с Путиным Орбан встретился в Пекине с главой КНР Си Цзиньпином, посетил саммит НАТО в Вашингтоне и провел во Флориде встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Орбан провел многочисленные переговоры после того, как Венгрия 1 июля в рамках ротации стала председателем Евросоюза.

Власти Евросоюза раскритиковали Орбана за встречу с Путиным в Кремле, заявив, что венгерский премьер не представляет интересы ЕС, а после начала полномасштабной войны в Украине Евросовет выступает против официальных контактов между союзом и президентом РФ. В Евросоюзе пригрозили «практическими последствиями», если Орбан продолжит проводимую политику, сообщило 11 июля издание Politico со ссылкой на источники. Так, представители ЕС решили бойкотировать саммит по иностранным делам в Венгрии.

Виктор Орбан после визитов в Украину, Россию, Китай и США предложил «возобновить прямые дипломатические связи с Россией», поддерживая при этом контакты на высоком уровне с Киевом. Он также призвал провести переговоры с Китаем о следующем мирном саммите. Глава Евросовета Шарль Мишель в ответ заявил, что «ни одна дискуссия об Украине не может состояться без Украины», и отметил, что ЕС последовательно стремится к тому, чтобы получить широкую международную поддержку «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

На что реально способен такой посредник, как Виктор Орбан? Обсуждаем в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил Украину, Россию и Китай — и пообещал остановить войну. На что реально способен такой посредник? 00:00 27:33