Представители стран — членов Европейского союза собираются бойкотировать саммит по иностранным делам в Будапеште, сообщает Politico.

Венгрия, которая до конца 2024 года председательствует в Совете ЕС, намерена провести встречу европейских министров иностранных дел 28-29 августа. Politico отмечает, что саммит рассматривается как возможность для правительства Виктора Орбана сформировать внешнеполитическую повестку ЕС, а для его министра иностранных дел Петера Сийярто — оказаться в центре внимания.

Издание связывает решение глав МИД ЕС пропустить саммит в Венгрии с тем, что ранее Орбан препятствовал европейской помощи Украине, а также отправился с визитами в Россию и Китай, которые не были согласованы с другими членами Евросоюза. Сам Орбан назвал эти поездки «мирной миссией».

Три европейских дипломата, знакомые с планом бойкота, рассказали Politico, что в даты саммита в Венгрии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созовет глав МИД ЕС на «официальный» совет. «Если в тот же день состоится официальный совет по иностранным делам, организованный верховным представителем [Боррелем], министры не смогут поехать в Будапешт», — объяснил один из дипломатов.

Другой собеседник добавил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, европейские министры хотят «послать четкий сигнал, что Венгрия не говорит от имени ЕС».

План бойкота, по данным Politico, уже неофициально обсуждался с несколькими странами ЕС, включая Францию и Германию. 17 июля команда Борреля представит его всем 27 постоянным представителям Евросоюза.

Со 2 по 8 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил с визитами Украину, Россию и Китай, где обсудил с лидерами этих стран их позиции по прекращению войны в Украине. 12 июля от также встретился в США с кандидатом в президенты страны Дональдом Трампом, который неоднократно в ходе своей предвыборной кампании говорил, что в случае победы на выборах прекратит войну за «24 часа».

Politico сообщало, что власти Евросоюза раскритиковали Орбана из-за его встречи с Владимиром Путиным. В ЕС пригрозили «практическими последствиями», если Орбан продолжит проводимую политику.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг попытки Орбана выступить в качестве миротворца, отметив, что «не все лидеры могут вести переговоры». По его словам, роль посредника между воюющими сторонами могут сыграть только США, Китай или Евросоюз.

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