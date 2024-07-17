Квартира жилого дома в Шебекино, поврежденного при обстреле. 15 июня 2024 года Павел Колядин / ТАСС / Profimedia

Белгородская область подвергается атакам почти с самого начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину — и интенсивность обстрелов и налетов дронов только растет. Это вынудило губернатора региона Вячеслава Гладкова принять ряд мер: от раздачи огнетушителей, чтобы жители сами тушили пожары, до запрета на въезд в приграничные села — то есть, по сути, создания санитарной зоны. Два месяца назад создать такую зону Кремль обещал в Харьковской области — как раз для защиты от обстрелов. После закрытия въезда в 14 населенных пунктов Белгородской области пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это не означает провала в создании санитарной зоны — операция, по его словам, «будет продолжаться до успешного завершения».

Одной из первых мер, принятых Гладковым, стала раздача огнетушителей жителям приграничных сел, чтобы они сами тушили возникающие при атаках дронов пожары — потому что спасатели МЧС, как пояснил губернатор, часто не могут добраться до места из-за угрозы повторного удара. Для этого было закуплено около пяти тысяч огнетушителей. Некоторые жители Белгородской области назвали такую меру «издевательством», но Гладков ответил, что об этом просили сами сельчане и что он сам увидел, как это работает.

Населенные пункты Белгородской области, граничащие с Украиной, давно и регулярно подвергаются обстрелам, иногда — несколько раз за день. Наиболее сложная ситуация складывается в Грайворонском и Шебекинском округах. 11 июля в городе Шебекино украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор жилого дома, пострадали пятеро детей. Жители Грайворона еще в марте 2024 года запустили петицию, в которой они, обращаясь к Владимиру Путину, пишут, что город «практически уничтожен» и просят не бросать Грайворон в беде.

Людей, которых эвакуируют из обстреливаемых сел, отправляют в пункты временного размещения (ПВР). 15 июля Гладков рассказал, что в ПВР проживают 2500 человек: 1500 в Белгородской области, остальные — в других регионах (Воронеж, Ярославль, Тула, Владимир, Карачаево-Черкесия). Кроме этого, белгородских детей отправляют в летние лагеря.

как живут белгородцы под обстрелами

«Мы с мамой успеем добежать до подвала. Я обстрелов больше не боюсь» Большой репортаж из Белгорода — самого пострадавшего от войны города России

как живут белгородцы под обстрелами

«Мы с мамой успеем добежать до подвала. Я обстрелов больше не боюсь» Большой репортаж из Белгорода — самого пострадавшего от войны города России

Атакам регулярно подвергается и Белгород — а его жители жалуются, что в городе не хватает укрытий. Кроме того, регион страдает и от российских авиабомб, случайно сброшенных самолетами, летящими обстреливать Украину. The Washington Post со ссылкой на документ белгородского МЧС, полученный от украинской разведки, утверждал, что с апреля 2023 по апрель 2024 года российские войска случайно сбросили на Белгородскую область 38 авиабомб. С начала войны по июль 2024 года в Белгородской области погибли 200 мирных жителей. Более 1,1 тысячи человек пострадали от обстрелов.

Пожар в Грайвороне в результате атаки ВСУ, 19 июня 2024 года Настоящий Гладков Последствия атаки в Грайворонском округе, 2 июля 2024 года Настоящий Гладков

Шебекино, 14 июля 2024 года. Настоящий Гладков Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа после атаки Настоящий Гладков

Еще в марте 2024 года Владимир Путин заявил, что для защиты от обстрелов российских приграничных территорий необходимо создать «санитарную зону» на территориях, «которые сегодня контролируют украинские власти». В мае российские войска начали новое наступление в Харьковской области, а через неделю Путин заявил, что оно связано именно с созданием «санитарной зоны». «Стреляют прямо по центру города [Белгорода], по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем», — сказал он. 10 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «работа в этом направлении ведется», но она «растянута по времени».

Спустя шесть дней Вячеслав Гладков объявил об ограничении въезда в 14 сел, «где оперативная ситуация складывается крайне сложно». «Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов», — заявил Гладков. В список попали села Шебекинского и Грайворонского городских округов, а также Белгородского района (он окружает областной центр).

На следующий день Песков заявил, что закрытие въезда в села Белгородской области не означает провала операции по созданию санитарной зоны в Харьковской области. «Нет, не означает. Эта операция продолжается, она будет продолжаться до успешного завершения. Но вместе с тем, пока еще она не завершена, продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру», — сказал Песков.

что рассказывают белгородцы

«Я сразу беру кота — и бегу» Белгород — единственный крупный город России, в который по-настоящему пришла война. Вот рассказы его жителей о том, как они спасаются от обстрелов (иногда — по несколько раз в день)

что рассказывают белгородцы

«Я сразу беру кота — и бегу» Белгород — единственный крупный город России, в который по-настоящему пришла война. Вот рассказы его жителей о том, как они спасаются от обстрелов (иногда — по несколько раз в день)