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Дети в Белгороде попросили губернатора построить укрытия. Они уже научились лежать на улице, закрывая руками голову

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Власти Белгородской области регулярно сообщают об ударах по региону с территории Украины. В области зачастую несколько раз в день объявляют ракетную опасность. Жители Белгорода жалуются, что укрытий в городе не хватает, а в те, которые есть, не всегда удается попасть. Так, 3 июня на улице Шаландина дети после сигнала «ракетная опасность» побежали к ближайшему подъезду, но внутрь их не пустили. Старшая по дому объяснила, что сначала не могла открыть дверь, а потом пропустила вперед пожилых жителей. Проверка, как объявила детский омбудсмен в Белгородской области Галина Пятых, не нашла нарушений в действиях старшей по подъезду, но с ней, сообщил «Подъем», собираются провести профилактическую беседу.
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