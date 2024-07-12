Жительница Белгородской области назвала раздачу огнетушителей в приграничных селах «издевательством». Гладков ответил, что об этом попросили сами сельчане

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал ответ жительнице региона, которая сказала, что раздача огнетушителей в приграничных селах «выглядит не как реальная помощь, а как издевательство».

О раздаче огнетушителей жителям граничащих с Украиной сел Гладков сообщил в конце июня. По его словам, идея этого была в том, чтобы жители сами тушили пожары после атак беспилотников, потому что МЧС не может доехать до них из-за риска попасть под новый удар.

После этого, как рассказал Гладков, жительница Белгородской области Светлана обратилась к нему со словами, что это «издевательство». «Дорогая Светлана, готов вас взять в очередную поездку по обстреливаемым селам, чтобы вы лично поговорили с людьми и спросили у них их мнения сами. Придумали не мы, попросили жители села Безымено — а должны были, кстати, органы муниципальной, государственной власти, понимая, что люди остаются без помощи спасательной техники», — сказал Гладков.

Он добавил, что людям, которые приняли решение остаться на обстреливаемых территориях, власти региона помогают «всем тем ресурсом, который есть в наших силах», и сегодня он «видел своими глазами», как это работает в Шебекинском округе.

В одном из предыдущих сообщений Гладков писал, что во время его поездки в Шебекинский округ он застал очередной налет беспилотников, и две женщины «сами справились с огнем» при помощи огнетушителей. «Попросили еще огнетушителей — в ближайшее время обязательно привезем», — добавил Гладков.

В течение суток, как ранее рассказал Гладков, по городу Шебекино, поселку Красное, селам Муром, Ржевка и Вознесеновка в ходе шести обстрелов было выпущено 25 боеприпасов, а также 11 беспилотников. В Ржевке при атаке дрона погиб местный житель. В селе Муром погиб глава управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Маслиенко, помогавший в момент атаки жителям.