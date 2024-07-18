Словакия вслед за Венгрией перестала получать нефть от «Лукойла» из-за украинских санкций

Украина остановила транзит нефти от российской компании «Лукойл» в Словакию. Об этом сообщает словацкое агентство TAST со ссылкой на заявление министерства экономики страны.

В ведомстве пояснили, что это связано с усилением украинских санкций против «Лукойла» в июне 2024 года.

Согласно информации министерства, ограничения касаются только поставок «Лукойла». «Поставки российской нефти в Словакию не прекращались», — заявила представитель Минэкономики Мария Павлушик. По ее словам, министерство «активно занимается решением проблемы вместе со своими украинскими партнерами».

Ранее об остановке поставок нефти от «Лукойла» через Украину сообщала Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сийярто говорил, что Венгрия и Россия работают над возобновлением поставок. «В настоящее время в Украине сложилась правовая ситуация, из-за которой „Лукойл“ сейчас не осуществляет поставки в Венгрию. Мы работаем над юридическим решением [этой проблемы]», — отмечал он.

Венгрия и Словакия получают российскую нефть через нефтепровод «Дружба», который проложен через город Мозырь в Беларуси. Там он разделяется на северную и южную ветки. Северная проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

«Экономическая правда» отмечала, что «Лукойл» находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции в отношении компании, добавив, в частности, запрет на транзит.