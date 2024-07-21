Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В ВСУ заявили, что сбили 35 из 39 «Шахедов». В Сумской области под удар попали объекты критической инфраструктуры

Вооруженные силы РФ в ночь на 21 июля нанесли по Украине удар, применив ракеты и беспилотники, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По его словам, российские войска применили три баллистические ракеты, выпущенные из комплексов «Искандер-М», две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 39 ударных беспилотников типа «Шахед».

Как сообщил Олещук, украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 35 российских беспилотников. По словам командующего, управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей. О том, куда попали остальные ракеты, Олещук не сказал.

Олещук добавил, что силы ПВО работали в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

В военной администрации Сумской области сообщили, что утром 21 июля российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в Шосткинском районе. В администрации не уточнили, каким вооружением войска РФ нанесли удар. Последствия атаки уточняются.

Несколько российских беспилотников летели в направлении Киева, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, силы ПВО уничтожили все дроны на подступах к городу. Разрушений и пострадавших в Киеве нет.

В Киевской области также работала противовоздушная оборона, заявили в региональной администрации. Глава администрации Руслан Кравченко сообщил, что в двух районах области упали обломки, незначительно повреждены два дома и автомобиль.

В Днепропетровской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, сообщил глава региона Сергей Лысак. По его словам, никто не пострадал и не погиб. В Полтавской области, как заявил начальник региональной администрации Филипп Пронин, силы ПВО отражали атаку дронов, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры. В Николаевской области, по данным властей, уничтожен один дрон.

Войска РФ регулярно атакуют Украину с применением беспилотников и ракет, а также обвиняют украинские силы в обстрелах регионов России. По заявлению Минобороны РФ, в ночь на 21 июля российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и перехватили пять БПЛА в акватории Черного моря.