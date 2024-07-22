Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины, которая «была и остается критически важной», и назвал его решение выйти из президентской гонки «тяжелым, но сильным». Об этом президент Украины написал в соцсети Х.

За последние годы было принято много сильных решений, которые запомнятся как смелые шаги, которые сделал президент Байден в ответ на сложные времена. И мы уважаем его сегодняшнее тяжелое, но сильное решение.

Мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена. Он поддержал нашу страну в самый драматичный момент в истории, помог нам предотвратить путинскую оккупацию нашей страны и продолжает поддерживать нас на протяжении всей этой ужасной войны.

Нынешняя ситуация в Украине и всей Европе остается не менее сложной, и мы искренне надеемся, что дальнейшее сильное лидерство Америки не даст российскому злу добиться успеха или результатов своей агрессии.

21 июля Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Он заявил, что не будет добиваться переизбрания на новый президентский срок и поддержал в качестве кандидата на пост главы государства от Демократической партии своего вице-президента Камалу Харрис. Дональд Трамп в ответ назвал Байдена «худшим президентом в истории страны» и предположил, что победить Харрис на выборах будет легче, чем Байдена.

После официального выдвижения Трампа в качестве кандидата на пост президента США, которое состоялось на съезде Республиканской партии, Зеленский поговорил с ним по телефону. Он осудил недавнее покушение на Трампа и отметил «жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости» Украины. По словам Зеленского, он договорился во время личной встречи обсудить с Трампом меры для достижения длительного мира. Трамп назвал разговор с Зеленским «очень хорошим».

Байден снялся с выборов. Главное

Джо Байден вышел из президентской гонки. Он предложил выбрать кандидатом от демократов Камалу Харрис. Главное

Байден снялся с выборов. Главное

Джо Байден вышел из президентской гонки. Он предложил выбрать кандидатом от демократов Камалу Харрис. Главное