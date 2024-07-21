Дональд Трамп прокомментировал выход Джо Байдена из президентской гонки.

В комментарии CNN после объявления Байдена о снятии с выборов Трамп назвал того «самым худшим президентом в истории страны».

По мнению Трампа, победить на выборах вице-президента Камалу Харрис, которую многие демократы называли в числе первых в качестве кандидата, будет легче, чем Байдена.

Сам Байден в своем заявлении о выходе из президентской гонки не назвал имени кандидата от Демократической партии, однако позже написал твит, в котором заявил, что поддержит Камалу Харрис.

«Моим первым решением как кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня я хочу полностью поддержать и одобрить кандидатуру Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году», — написал Байден.

Кандидат от каждой партии формально утверждается на съезде. На прошлой неделе Республиканская партия уже провела съезд, на котором кандидатом официально был выдвинут Дональд Трамп. В своей речи, продолжавшейся около полутора часов, он упомянул Байдена по имени только один раз и обвинил его в причинении стране такого ущерба, который не причинили бы вместе «десять худших президентов в истории США».

27 июня между Трампом и Байденом прошли первые дебаты, которые многие сторонники Демократической партии назвали «провальными» для действующего президента. После этого демократы начали призывать Байдена сняться с выборов, однако он до последнего настаивал на том, что собирается победить.

речь трампа на съезде республиканской партии

«Я стою перед вами на этой сцене только по милости Бога» Трамп выступил с речью на республиканском съезде. Он рассказал о пережитом покушении и заявил, что мог бы остановить все войны «одним телефонным звонком»

речь трампа на съезде республиканской партии

«Я стою перед вами на этой сцене только по милости Бога» Трамп выступил с речью на республиканском съезде. Он рассказал о пережитом покушении и заявил, что мог бы остановить все войны «одним телефонным звонком»